Dante Gebel activa operativo clamor: armado con la diáspora PJ y desencantados de La Libertad Avanza Por Ezequiel Rudman + Seguir en









Con guiños al PJ de Córdoba y también al massismo, debuta el armado político del pastor. No descartan acto en River para fin de año. Mensaje de Graciela Camaño.

Dante Gebel espera una señal divina para definir si será candidato ante el clamor de sectores del Partido Justicialista y libertarios disiidentes. Coalición Argentina

"Argentina es una caja de Pandora, tenemos un Presidente que quiere ir a una guerra y destruir a la naturaleza". Desde el staff de Dante Gebel le dan marco teórico al operativo clamor que se activará esta tarde a las 19 en el microestadio de Lanús para intentar tener un pronunciamiento como candidato del pastor, influencer y conferencista con sede en Los Ángeles de cara a las elecciones presidenciales del 2027.

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Gebel no estará presente hoy en el acto de "Consolidación Argentina", el colectivo de dirigentes, empresarios, sindicalistas y personajes de la sociedad civil que impulsan su salto a la política. Los principales oradores serán Juan Pablo Brey, titular del gremio de aeronavegantes, y Eugenio Casielles, ex legislador de La Libertad Avanza hoy desencantado con la conducción de Javier Milei y su hermana Karina. Si identificaciones partidarias, en el evento de presentación de las mesas regionales que se realizará en el sur del comarcano, sólo se permitirá el ingreso de banderas argentinas.

"Dante aún no se decidió. Su comunicación con Dios es unidireccional. Pero los que estén hoy en Lanús siguen el espíritu de Dante", agregan desde Consolidación Argentina ante la consulta sobre el futuro político del líder de River Church, la iglesia evangélica con sede en California que lidera Gebel. El caldo de cultivo de este incipiente "gebelismo" es nítido: la dispersión del peronismo ante la falta de un liderazgo claro y una interna creciente que impide ordenar el espacio, sumado a los desencantados de La Libertad Avanza. A ese coctail se agrega también el ecosistema mediático donde Gebel se mueve como pez en el agua. Desde Mario Pergolini, pasando por Marcelo Tineli y Moria Casán, todos interesados en su figura.

Peronistas de Gebel en Lanús En el microestadio de Lanús habrá hoy un embajador del peronismo cordobés de Martin Llaryora. Se trata de Mariano Almada, Secretario de Relaciones Institucionales y Culto de la provincia. El funcionario se cuidó de aclarar que su presencia será a título personal, no como representante del cordobesismo de Llaryora. En septiembre del año pasado, Almada participó junto al entonces legislador Miguel Siciliano, actual ministro de vinculación y gestión institucional de Llaryora, de un reconocimiento del gobierno de Córdoba al “Ministerio Evangelístico y Apostólico Manantial de Vida“, reconociendo la invaluable contribución social y espiritual de la institución en el territorio provincial. En marzo de este año, Almada también se reunió con pastores en la ciudad de Córdoba para presentar programas de la Oficina de Culto y la entrega de personerías jurídicas religiosas a iglesias de la comunidad.

Pero hoy en Lanús también habrá vasos comunicantes con el peronismo de Sergio Massa. El microestadio del club fue cedido por Nicolás Russo, dirigente que milita en el Frente Renovador. Y se espera también un mensaje grabado de Graciela Camaño, histórica dirigente del peronismo bonaerense, ex esposa de Luis Barrionuevo y una de la principales influencias políticas del ex intendente de Tigre y candidato presidencial del peronismo en 2023. De hecho, el operativo clamor por Gebel hoy en Lanús llevó a voceros del municipio que gobierna el camporista Julián Álvarez a aclarar no tienen nada que ver con la organización y que "a nosotros nos conduce Cristina".

Entre los seis oradores confirmados aparecen Casielles y Brey. El gremialista es ahijado de Daniel Darling, el CEO de River Church, la iglesia de Gebel con sede en Los Ángeles. Darling se encarga de la administración, finanzas y logística general de su ministerio y es la mano derecha del pastor. Está previsto que Gebel visite el país en abril. Y que en junio o julio defina si será candidato presidencial al frente de una coalición y por fuera de las estructuras políticas tradicionales. Se desconoce su plataforma política y también su programa económico, al menos por ahora. Pero por las dudas, en Consolidación Argentina no descartan que el pastor sea el protagonista de un masivo acto en el estadio de River Plate a fin de año en lo que podría ser el lanzamiento formal de su campaña presidencial. Disidentes de La Libertad Avanza El espacio de Gebel sumó en las últimas horas a otro libertario desencantado. Se trata del diputado provincial Carlos D’Alessandro, en un movimiento que comienza a reconfigurar el mapa político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La convocatoria no es menor, se trata de un legislador con fuerte presencia territorial y una construcción política consolidada en San Luis, Su incorporación al esquema que promueve a Gebel aporta músculo político, volumen territorial y capacidad de articulación en San Luis donde el pastor cuenta con una imagen positiva que alcanza el 76%. En el acto de hoy en Lanús se comenzará aestructurar el crecimiento territorial del proyecto político de Gebel mediante la conformación de siete grandes regionales: Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo. Cada Mesa Promotora Regional contará con un coordinador responsable de articular el trabajo político y organizativo en su ámbito geográfico. A su vez, “las provincias que integren cada regional estarán representadas por Mesas Promotoras Provinciales con responsables designados para garantizar la consolidación del espacio en cada distrito”, destacaron. Esta mesa promotora está integrada por referentes de distintas vertientes políticas, sindicales, académicas, sociales, deportivas y empresariales, entre ellos Lucas Aparicio, ex Secretario de Trabajo de la Nación; Eugenio Casielles, diputado de la Ciudad de Buenos Aires; Juan Pablo Brey, Secretario General de la Asociación Argentina de Aeronavegantes y dirigente de la CGT y de la CATT; Walter Erviti, reconocido deportista; Pedro Villarreal, Presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio; autoridades del Rectorado de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) ; Miguel Ponzo Secretario Gremial a nivel nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); así como los empresarios marplatenses Ariel Frías y Leonardo Flota, entre otros.