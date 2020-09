Berni pidió disculpas por sus duras críticas a los organismos de DDHH

"¿Sabés por qué no aceptaron? Porque hay que trabajar. Los organismos de DDHH cobran los sueldos más importantes del Estado, viven viajando, dando conferencias, pero nunca aportan nada", había disparado el funcionario boanerense, generando el repudio de dirigentes, políticos y militantes.

Este lunes, tras las repercusiones de sus dichos, Berni tuiteó: "Mis disculpas si alguien se sintió ofendido o aludido por mis declaraciones vertidas en el día de ayer, sobre todo mi respeto a Madres, Abuelas, Hijos, y familiares de víctimas de la dictadura cívico militar. Les debemos parte importante de la reconstrucción de la democracia".

En un tuit previo, se había referido al periodista y titular del CELS, Horacio Verbitsky, a quien también había criticado. "Vale la pena una aclaración. Cuando me preguntan por Verbitsky, tengo claro que no me refiero ni a la historia, ni a las luchas de los organismos de DDHH, a quienes respeto, reconozco y admiro, me refiero a quien aprovecha esos espacios para construir su propia trayectoria", explicó.

Muchas de las reacciones de repudio a las palabras del funcionario llegaron incluso desde sectores cercanos a los oficialismos nacional y provincial, como por ejemplo Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que junto a otros organismos firmaron un comunicado titulado "Repudiamos las palabras del ministro Berni sobre el colectivo de derechos humanos".

Repudiamos las palabras del ministro de Seguridad Sergio Berni sobre el colectivo de derechos humanos



En el escrito, se afirma que los dichos del ministro "ofenden nuestra historia y nuestra lucha" y que tales afirmaciones "no pueden tener lugar en un movimiento popular".

"Llamamos al Ministro a ocuparse de los graves problemas que atraviesan la provincia y el país. Le recordamos, además, que la exposición mediática no reemplaza a la gestión, y que debería abocarse a atender las problemáticas de su cartera, entre ellas la forma inaceptable en la que la policía bonaerense –bajo su mando– reclamó frente a la Quinta de Olivos la semana pasada y los numerosos casos de violencia institucional que la involucran, incluido el de Facundo Castro", concluye el texto.