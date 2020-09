Berni arremetió contra los organismos de Derechos Humanos: "Cobran sueldos altos y no aportan nada"

En una entrevista al canal de noticias A24, el ministro contó que en su función intentó trasladar Asuntos Internos de la policía al área de Derechos Humanos del Estado, pero los organismos no aceptaron. “Asuntos internos es un lugar muy complicado. Cuando yo asumí se lo di al sector de los Derechos Humanos. ¿Sabés qué me dijeron? Que no aceptaban ¿Sabés por qué no aceptaron?, porque hay que trabajar”, dijo de manera contundente el ministro.