Debut de la ministra porteña de Educación: tensión con gremios

Como sea, Jorge Macri no solo quiso garantizar las aulas abiertas, sino que busca que el inicio del ciclo lectivo tenga la impronta de la presencialidad. Además debutó una nueva funcionaria en reemplazo de Soledad Acuña quien fue la ministra de Educación de Horacio Rodríguez Larreta pero actualmente se alinea en el macrismo.

Miguel debuta en tensión con los gremios del sector , en un clima de inicio no deseado y cuando los alumnos que se inician en la secundaria y en el nivel primario ya están cursando el período de adaptación escolar.

Así, Jorge Macri apunta a una medida dura que le reporte en concurrencia de los docentes a las escuelas. El Jefe de Gobierno anunció que descontará el día de paro. El jefe de Gobierno encabezó hoy la apertura del ciclo lectivo 2024. “Estamos muy orgullosos de que hoy, una vez más, pese a todos los líos que hay en el país, comiencen las clases en la Ciudad, y que sea en escuelas como estas, profundamente comprometidas”, sostuvo en su mensaje.

Antes había dicho: “El lunes deberían empezar las clases sin problemas, en la Ciudad cerramos un acuerdo paritario, que además incluye el dinero que llegaba del FONID, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que el gobierno nacional no está girando y estamos cubriendo nosotros”, había asegurado Jorge Macri y dijo que “de los 17 gremios que hay en la Ciudad, solo uno estaría diciendo que va a adherir al paro, así que no deberíamos tener problemas. Pero como el paro está fuera de lo legal, porque ya hay un acuerdo docente, a quienes adhieran al paro le vamos a descontar la jornada y con eso construimos un fondo que después se reparte a los docentes que no adhieren a los paros. Es una buena manera de incentivar a aquellos a quienes tienen la voluntad de estar en clase”.

El Gobierno porteño difundió que los docentes de la Ciudad representados en los 17 gremios de la actividad firmaron en el Ministerio de Educación el "acuerdo por un incremento que lleva el salario inicial neto a $871.332 y con antigüedad a $1.132.152".

Con ese dato, el ministerio de Educación consideró garantizadas las clases. Jorge Macri inclusive se mostró sorprendido con la virulencia de algunos docentes porteño. "Han plateado que adherirían al paro en apoyo al resto del país, es ridículo, el laburo es acá, se paga acá y los chicos están acá", se quejó el Jefe de Gobierno porteño y remarcó que con lo que se le descuente a los docentes que no se presenten a trabajar, se creará un fondo para beneficiar a los que no reporten ausencias.

La decisión del paro nacional fue tomada el jueves pasado tras un congreso extraordinario realizado en CTERA luego de que el Gobierno nacional convocara a tratar paritarias recién el próximo martes.

Los delegados votaron por unanimidad el "no inicio del ciclo lectivo con paro nacional el día 26/02, con movilizaciones en todo el país", según informó la CTERA, y adelantaron que se presentarán a la reunión con el Gobierno nacional el 27o "exigiendo a la Nación la transferencia de Fonid, fondo compensador y de programas educativos a todas las provincias .