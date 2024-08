Definen la situación procesal de Alberto Fernández y se espera que sea imputado por la denuncia de Fabiola Yañez

La ex primera dama declaró ayer durante cuatro horas ante el fiscal Ramiro González en la causa por violencia de género iniciada contra el ex presidente Alberto Fernández.

La ex primera dama prestó declaración desde el consulado argentino en Madrid, donde reside actualmente, a través de la plataforma Zoom. La comunicación de Yañez con el fiscal inició pasadas las 10 y finalizó cerca de las 15.

La ex primera dama dio su declaración testimonial ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 y la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), cuya titular es Mariela Labozzetta, y ambos organismos contaron con la asistencia de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy.

En su exposición, Yáñez ratificó la denuncia contra Fernández que había presentado por escrito al constituirse como querellante y "se comprometió a aportar alguna información adicional que quedó pendiente", informaron fuentes judiciales.

La abogada Mariana Gallego, que representa a Yañez, sostuvo tras la declaración que ahora "solo queda confiar en la Justicia", a la vez que abogó por "seguir los pasos procesales".

"Pudo declarar, se sintió muy bien, muy apoyada y acompañada por toda la prensa, la gente, la UFEM y la Fiscalía", sostuvo Gallego desde Madrid, adonde viajó para acompañar a Yañez.

La letrada indicó que la ex primera dama le pidió "seguir la línea de confidencialidad y no responder preguntas" periodísticas porque "para eso está la Justicia".

En tanto, la abogada Silvina Carreira, que representa a Fernández, sostuvo que esa audiencia no era "válida" y planteó que si la ex primera dama "puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad", en referencia a la entrevista brindada por Yañez el fin de semana último, "no la revictimiza tanto la situación".

Y se preguntó entonces "por qué" Yañez "no permite las preguntas de esta defensa" para que Fernández "pueda ejercer su derecho constitucional, que le corresponde".

Carreira aseguró, además, que "cuando se lo solicite", el ex mandatario "va a declarar".

"Hoy no se me permitió dejar mi pliego de preguntas. Una persona tiene derecho a denuncia y la otra a defenderse", reprochó.

El Ministerio Público Fiscal indicó en un comunicado que para este caso "resultan de aplicación los mandatos de tratados internacionales, como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como las leyes de nuestro país que promueven el respeto de los derechos de las mujeres y las víctimas de delitos".

La ex primera dama denunció la semana pasada ante la Justicia a Fernández por "violencia física y "terrorismo psicológico", en un hecho que generó conmoción social y repercusiones políticas.