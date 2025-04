Denunciaron a Santiago Caputo por el incidente con un fotógrafo en el debate porteño

El diputado sostuvo que esa conducta "acredita un patrón recurrente en la utilización de la amenaza coactiva". En tanto, el fotógrafo por ahora no planea realizar una denuncia.

El Gobierno defendió a Santiago Caputo tras el cruce con un periodista

El Gobierno defendió el accionar del asesor presidencial, Santiago Caputo, quién mantuvo un tenso cruce con el periodista Antonio Becerra - del diario Tiempo Argentino - en la entrada al debate de legisladores porteños. En detalle, mientras el fotorreportero le sacaba fotografías, el miembro del triángulo de hierro le tapo la cámara y luego procedió a sacarle una foto al carnet identificatorio de Becerra.

Ante esto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, esbozó una insólita justificación: "Fui testigo del hecho. El asesor Caputo le sacó una foto porque quería saber quien era el periodista para ver si había salido bien o no en la foto".

Santiago Caputo foto.jpeg

Como es costumbre, el Gobierno volvió a redoblar su apuesta contra el periodismo y defendió al asesor presidencial tras el tenso cruce que mantuvo con un periodista en la previa del debate presidencial. La defensa oficial llegó a través del vocero Adorni, quién aseguró ser "testigo privilegiado de la situación".

"A ver. a mi me parece que si vos me sacas una foto a mi, estoy en todo mi derecho - tenga o no una cuota de poder en algún lugar - en sacarte una foto", inició el relato del vocero. Luego, Adorni justificó que Caputo tomo los datos del fotógrafo porque "quería ver si había salido bien o no en la foto".

Quien tuvo un tono más bélico fue el Presidente que, en sus redes sociales, resposteó mensajes del politólogo liberal, Agustín Laje, y el abogado Francisco Oneto.