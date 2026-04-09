Derrumbe en Parque Patricios: la Ciudad aprobó un alivio fiscal para los damnificados + Seguir en









La Legislatura porteña sancionó beneficios para los damnificados del complejo de Mafalda 907, devoluciones por pagos ya hechos y una ley para que el impuesto automotor 2026 no supere la inflación.

La Legislatura Porteña aprobó beneficios para afectados por el derrumbe.

La Legislatura porteña aprobó por unanimidad un alivio fiscal para los afectados por el derrumbe en el complejo habitacional de Parque Patricios, en la zona de la estación Buenos Aires, junto con una ley que fija un tope a la suba de Patentes atado a la inflación de la Ciudad.

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La norma sobre el derrumbe contempla la condonación de las cuotas de marzo y abril de 2026 del Impuesto Inmobiliario y la tasa de ABL, además de una exención total desde mayo hasta diciembre para todas las unidades funcionales y complementarias del edificio afectado. La medida busca aliviar la carga tributaria de los vecinos mientras avanza la situación judicial y técnica del complejo.

También se aprobaron beneficios específicos para los propietarios de vehículos dañados durante el derrumbe. En esos casos, se perdona la cuota 02/2026 del impuesto a las Patentes y se exime del pago entre marzo y junio. La ley establece además que todo monto abonado previamente deberá ser reintegrado de forma directa, incluso si se trató del pago anual 2026, y exceptúa a los damnificados de la verificación habitual de deuda para acelerar la devolución.

Derrumbe Parque Patricios La Ciudad decretó un alivio fiscal para los afectados por el derrumbe en el complejo habitacional de Parque Patricios. La Legislatura porteña puso un tope a la suba de Patentes Por otra parte, los diputados sancionaron una segunda ley que dispone que el incremento porcentual de Patentes 2026 no podrá superar la inflación acumulada de 2025, medida por el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. En los casos en que el tributo ya haya sido abonado, el crédito fiscal generado se registrará automáticamente como saldo a favor del contribuyente en la cuenta corriente del vehículo.

La sesión también dejó otras definiciones relevantes. Se aprobó en segunda lectura la incorporación de la Casa del Veterano de Guerra de la República Argentina, ubicada en México 748, al Patrimonio Cultural de la Ciudad, y avanzó en primera lectura la propuesta para renombrar la estación Uruguay de la línea B como “Uruguay-Teatros”.

Además, el cuerpo legislativo trató más de 140 iniciativas, entre pedidos de informes al Ejecutivo sobre salud, educación, seguridad, vivienda e infraestructura, reconocimientos a personalidades e instituciones, y declaraciones vinculadas a fechas conmemorativas, entre ellas el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, donde todos los bloques coincidieron en el reclamo de soberanía, aunque con distintos matices políticos.