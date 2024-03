Después de años, reapareció Isabel Perón para recibir una distinción en España

Embed - Asociación Preserva on Instagram: "Premio Hispanidad 2023. Porque su legado y su ejemplo no han pasado inadvertidos en muchos de nosotros, su sacrificada entrega, su ejemplaridad sin tacha, su férreo e inapelable sostén de la palabra y de los principios, siempre trabajando por el bien común no sólo de los argentinos, también de todos los hispanos, a la Señora María Estela Martínez de Perón. Enhorabuena!!"

