Después de un fallo judicial adverso, se traba la estrategia de La Libertad Avanza en la Defensoría de la Niñez

Desde el 2025, la Defensoría de la Niñez se encuentra acéfala y la disputa, en este momento, se centra en la conformación de la Comisión Bicameral del Congreso que debe designar a sus autoridades. Aunque Diputados le había dado media sanción al nombramiento de María Paz Bertero como principal autoridad, un movimiento legislativo de La Libertad Avanza terminó por dejar sin efecto esa votación y se disponía a arrancar nuevamente el proceso. Sin embargo, esta semana la Justicia consideró que en la estrategia libertaria existía "arbitrariedad e ilegalidad".

El hecho ocurrió el 12 de mayo, cuando se constituyó la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con dos autoridades de La Libertad Avanza: Vilma Bedia como presidenta y Nicolás Mayoraz como vice. Otra arbitrariedad señalada estuvo en la distribución de los representantes del Senado, cediéndole un espacio al bloque Justicilista, y reservándose dos para su bancada y dos para aliados, lo que les permitió -en una reunión express- terminaron revocando la designación de María Paz Bertero.

Ante ello, el peronismo avanzó con un amparo ante la Justicia, que falló este lunes: el juez federal Enrique Lavie Pico planteó que la conformación de la comisión " fue dictada al margen de la normativa que determina la representación proporcional de los sectores políticos" y que recaía " en contradicción no sólo del propio reglamento de la Cámara de Senadores –y del reglamento de la Comisión–, sino también de la ley formal que la creó".

La medida se conoció un día antes de que se realice una reunión de la Bicameral, fechada para este martes, en donde el oficialismo pretendía habilitar un nuevo concurso público y analizar todos los exámenes escritos de los postulantes realizado en el 2025. El encuentro terminó por suspenderse. La oposición asegura no haber recibido una justificación formal acerca de esa cancelación.

El senador Daniel Bensusán (Justicialista) sintentizó el movimiento en sus redes sociales: " Dos bloques con la misma cantidad de senadores tuvieron un trato completamente distinto . [...] La falta de fundamentos configuró una arbitrariedad e ilegalidad manifiesta". En diálogo con Ámbito, su compañera de banca, Anabel Fernández Sagasti, analizó el motivo de la caída de la reunión: "Para que no sean nulas las resoluciones que se vienen, la Vicepresidenta tienen que nombrarnos en la Bicameral, como dice el amparo. Pero para que nos nombren tienen que sacar uno de ellos". Si no apela, ahora el oficialismo deberá escoger entre Vilma Bedia y Carmen Álvarez Rivero como sus representantes en el Senado.

La Justicia Federal hizo lugar al amparo que presentamos junto a la senadora @anabelfsagasti y declaró nulo el decreto que integró de manera arbitraria la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No discutíamos un cargo ni una formalidad.…

El peronismo en el Senado mantuvo una fuerte disputa sobre la conformación de comisiones que provocó, incluso, que no participe de las reuniones como señal de disconformidad. De las nueve bicamerales constituidas entre abril y mayo, siete quedaron bajo la presidencia de La Libertad Avanza, una en manos del radicalismo y la restante para el justicialismo. Sobre el caso de la comisión que debe designar al titular de la Defensoría de la Niñez, desde el peronismo apuntan a un cambio más profundo: "Quieren cambiar el concurso, que era totalmente meritocrático. Requería de un examen escrito, un proyecto y una defensa; ahora quieren sacar el examen escrito".

Cuál es la situación de la Defensoría de la Niñez

Aunque el fallo judicial apunta a ordenar la composición del espacio que designa a las autoridades de la Defensoría de la Niñez, el proceso continúa dilatándose a la espera de un reconocimiento de los profesionales previamente elegidos (a Bertero la secundaban Matías Robledo y Héctor Vito), lo que implicaría una concesión dado que la maniobra libertaria provocó que los plazos de nombramiento queden vencidos. Sin director, actualmente quien se encarga de las funciones administrativas de la Defensoría es Sebastián Medina, jefe de Gabinete del organismo desde el 2020.

El plan de trabajo -que de aprobarse la terna en el Senado, comenzaría a implementarse este mismo año- que proponen los candidatos paralizados estableció como prioridad el fortalecimiento al Sistema de Protección Integral; accesibilidad a salud mental; medidas contra de la deserción escolar; servicios de salud sexual; el monitoreo del régimen penal juvenil y el desarrollo de una "Ruta de protección en Internet", que incluiría campañas y protocolos sobre pornografía infantil, grooming, bullying y cyberdelitos. En caso de que exista una contrapropuesta de funcionarios por parte de La Libertad Avanza, las omisiones en su eventual plan de trabajo terminarán de explicar su urgencia por hacer caer el proceso iniciado.