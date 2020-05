Alberto sobre la deuda: "Vamos a esperar, queremos buscar un acuerdo"

Por un lado, el presidente dejó en claro que el país "está dispuesto a escuchar todo" aunque, paralelamente, se mostró firme en su postura ante aquellos que solo buscan especular. "Le voy a exigir a cada uno lo que tengo que exigirle para que no maltraten a los argentinos; hay fondos que invirtieron con total inconciencia, sabiendo que adquirían bonos que no íbamos a poder pagar. No me van a torcer el brazo.", sentenció.

“Nosotros hicimos una oferta. Si tienen una contraoferta que digan cuál es”, dijo Fernández. En esa sintonía, la semana pasada la cartera conducida por Martín Guzmán había emitido un comunicado en el cual se mostraba “decepcionada” por el rechazo a la oferta de los principales grupos de bonistas pero a la vez abrió el diálogo y los invitó a presentar una alternativa.

El mandatario remarcó en varias oportunidades la imposibilidad de afrontar los pagos de deuda en las condiciones actuales y que la propuesta argentina tiene el objetivo de garantizar su sostenibilidad. “Hay que entender que solo podemos tomar deuda que podamos pagar porque sino hipotecamos el futuro del pueblo argentino”, recalcó.

En ese sentido, sostuvo que la oferta no hace perder a los acreedores sino que los lleva a ganar menos. “De los 100 que deberían ganar, van a cobrar 95”, simplificó.

Este lunes, Argentina oficializó que el plazo de vigencia de su primera propuesta de canje se extiende hasta el 22 de mayo.