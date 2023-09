Día de la Industria: Distinguieron a empresas industriales en el Senado

En el marco del Día de la Industria , distinguieron en el Senado de la nación a empresas por su trayectoria, impacto regional o social, innovación, diseño, jóvenes y mujeres. Entre los mensajes de los industriales , hubo pedidos para que los jóvenes y talentos no se vayan y sigan creyendo en el país.

En el encuentro, organizado por el senador Roberto Basualdo, en el salón Eva Perón del Senado de la Nación, se escucharon historias de industrias, de diferentes partes del país, que comenzaron casi sin recursos, el poder de la resiliencia, los legados familiares y el impacto de la ciencia y la innovación. “No existe el no puedo, el no se puede”, aseguró Claudio de Pizzini, que comenzó fabricando sus propias escuadras para estudiar porque no tenía dinero, y las convirtió en la herramienta indiscutida de millones de estudiantes.