Diálogo mulpartidario para establecer a Malvinas como una causa nacional

A días del 42° aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, los participantes se manifestaron en contra de las políticas de desmalvinización y a favor de la defensa de la soberanía argentina.

En este sentido, la diputada Roxana Monzón manifestó: "Las Malvinas son parte de nuestra identidad nacional. Es una causa común que nos hermana, que nos encuentra y que trasciende cualquier bandera política. Hoy estamos aquí representantes de diferentes espacios políticos armando una mesa de diálogo multisectorial, multipartidaria y federal, ante lo que estamos viviendo, un cambio de paradigma en la relación con el Reino Unido-Gran Bretaña, donde se ha corrido el eje de la cuestión Malvinas y se ha cambiado por temas económicos y comerciales, con políticas de desmalvinización".

Por su parte, Gustavo Menéndez expresó que "como toda causa nacional, la causa de Malvinas debe ser popular y debemos trabajar cada uno de nosotros desde el lugar donde estemos, los ámbitos legislativos, nacionales, provinciales, municipales, desde el ámbito académico, intelectual y político, en la batalla cultural, por la defensa de nuestra soberanía en forma integral. Este espacio debe ser un hábito y un ámbito para la defensa permanente de los supremos intereses de la Nación Argentina".

Finalmente el ex ministro de Defensa Jorge Taiana destacó que “hoy, la causa Malvinas y ustedes, veteranos, representan no solo una lucha histórica, y no solo a los compañeros caídos, sino que representan un centro estratégico del debate por el futuro de la Argentina. No habrá futuro para la Argentina si nosotros no tenemos una posición fuerte en el Atlántico Sur, en las islas, en la Antártida, y eso es un tema central".

Del evento participaron una gran cantidad de veteranos de guerra y autoridades del poder legislativo como Roxana Monzón, quien organizó el encuentro; Jorge Taiana, ex ministro de seguridad de la Nación; Daniel Filmus, ex ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina; Andrés Dachary, Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra Del Fuego; la senadora nacional María Eugenia Duré; Germán Pedro Martínez, miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina; Carolina Yutrovic Miembro de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina; y el diputado Nacional Aldo Leiva, entre otros.