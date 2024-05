Diego Kravetz sobre las personas en situación de calle en Buenos Aires: "O dormís en un parador o vas a dormir a otra ciudad"

Ex ministro de Seguridad de Lanús y derrotado en su intento por ser intendente del municipio bonaerense, Diego Kravetz llegó al Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires de la mano de Néstor Grindetti , ex jefe comunal lanusense y actual jefe de Gobierno porteño. En ese marco, se refirió a la gestión con respecto a las personas en situación de calle .

El funcionario, actual secretario de Seguridad porteño, remarcó que la problemática "no es un tema menor" y que “la ciudad en 2006 censó a la gente en situación de calle y daba 725 personas. El último censo dio 4.000 personas de las cuales 2.700 usan paradores y 1300 no, además de las casi 5.000 que entran y salen para hacer cartoneo ”.

En ese marco, confirmó que el pedido del jefe de Gobierno Jorge Macri es "ordenar el tema". “En la ciudad la persona que tiene una dificultad habitacional tiene la posibilidad de ir a paradores. El que no acepta la posibilidad de ir a paradores, no puede dormir en la calle. Tiene que ir a dormir ahí o a otro lado que no sea la ciudad. No hay un punto ahí intermedio: no vamos a permitir ranchadas”, expresó en una entrevista en radio Splendid.