Diego Santilli designó a un hombre de su confianza como presidente del Correo Argentino + Agregar ámbito en









El jefe de Gabinete tomó la decisión a un año de las elecciones legislativas de 2027. Adrián González reemplaza a Camilo Baldini y Bruno Finiello asumirá como CEO.

Diego Santilli eligió a un hombre del mundo PRO.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dispuso este viernes una serie de cambios en la conducción del Correo Argentino y designó a Adrián González como nuevo presidente de la compañía estatal, en reemplazo de Camilo Baldini, quien ocupaba el cargo desde fines de 2023.

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Según se informó en un comunicado oficial, González es abogado, especialista en derecho público y electoral, y cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de organismos públicos. Hasta hoy se desempeñaba como titular del Instituto de Gestión Electoral (IGE) de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, Bruno Finiello asumirá como CEO de la entidad. Se trata de un economista con experiencia en Accenture, Cencosud y Aerolíneas Argentinas, con trayectoria en logística, distribución y modernización de procesos.

Un hombre del universo PRO La designación de González tiene una lectura política que excede lo administrativo. El nuevo presidente del Correo integra el universo PRO: fue propuesto por el gobierno de Jorge Macri para conducir el IGE porteño, cargo para el que fue designado en junio de 2024 con acuerdo de la Legislatura, y en 2023 había sido apoderado de la lista de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio.

Antes de eso, González ya había pasado por el propio Correo Argentino, donde estuvo a cargo del área de Servicios Electorales, y también ocupó cargos durante la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal.

Un organismo clave a un año de las elecciones El movimiento es interpretado como un desembarco directo de Santilli y de su sector en un organismo sensible para el Estado nacional. El Correo Argentino es el operador logístico exclusivo de los comicios nacionales: entre sus tareas están la distribución y recolección de urnas, padrones, planillas y demás materiales electorales, además de la transmisión de información para el escrutinio provisorio. El cambio de conducción llega a un año exacto de las elecciones legislativas de 2027, lo que convierte a la empresa en una pieza estratégica para quien controle su manejo en el tramo previo a los comicios.