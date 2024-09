Diputados: con acuerdos para Ficha Limpia y Boleta Única, el Gobierno busca anotarse un triunfo legislativo

Postergado el tratamiento del Presupuesto , el Gobierno priorizó un nuevo acuerdo en Diputados que impacta en las elecciones del 2025: la sanción de la Boleta Única Papel (BUP) y Ficha Limpia . Con excepción de la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos , ocurrida este jueves, el oficialismo no logró sancionar ninguna ley desde Bases.

Casa Rosada viene trabajando desde el receso invernal en julio en estos dos proyectos de reforma electoral. El Gobierno movió rápido el tablero de acuerdos: oficializó este jueves un plenario de comisiones para este mismo lunes, día en el que usualmente no hay actividad parlamentaria, para apurar una sesión en el recinto para el próximo martes.

Esos acuerdos fueron diagramados en una nueva reunión el pasado lunes en Casa Rosada entre diputados del bloque del PRO y La Libertad Avanza , espacios que ya no necesitan consensuar sino establecer prioridades. Según pudo saber Ámbito, Ficha Limpia y Boleta Única de Papel estuvieron en el temario del encuentro , pero también los proyectos de reformas del Código Penal con respecto a los regímenes de reiterancia y reincidencia ( que alcanzaron dictamen este miércoles ). ¿Serán incluidos también en la sesión? Otro proyecto discutido en esa mesa fue el divorcio simplificado y la ley Antimafias , que también cuenta con despacho desde agosto.

Si se atiene a los proyectos de reforma electoral, el escenario es optimista para el Gobierno: nuevamente se plegarían al oficialismo los bloques opositores más cercanos y Unión por la Patria quedaría aislado. Eso se expresó en la votación en el Senado de Boleta Única de Papel, donde solo el peronismo votó en contra. En cuanto a Ficha Limpia, existen matices: desde el radicalismo y la Coalición Cívica solicitaron modificaciones a la propuesta pero acompañaron el dictamen con firmas en disidencia. La posibilidad de incluir estas sugerencias será lo que le garantice la media sanción a la iniciativa, que deberá ser ratificada en la Cámara alta.

UCR La Libertad Avanza.jpg Diputados de la UCR se reunieron con el bloque de La Libertad Avanza.

Ficha Limpia y Boleta Única de Papel: qué dicen los proyectos

El proyecto de Boleta Única de Papel es el que llegaría a la sesión con mayor grado de consensos. ¿En qué consiste? En una única boleta se despliegan todos los candidatos que compiten para un mismo cargo, por lo que el elector expresa su voto marcando casilleros por los partidos o frentes electorales por cada categoría (presidente, gobernador, diputado, intendente, concejal, etc). Se pueden ver fotos de los titulares de la lista junto al logo y nombre del espacio por el que compite, mientras que los candidatos suplentes solo figuran con sus nombres. De esta manera, los votos a distintas listas ya no se armarían cortando boleta sino marcando con lápiz o lapicera las distintas alternativas.

La iniciativa tuvo demoras en su aprobación en el Senado por una reforma que solicitó la rionegrina Mónica Silva, que pidió que no se incluya la opción "lista completa", dado que perjudicaría a los partidos provinciales o vecinales que no tienen representación a nivel nacional. Existen discusiones dentro del PRO y la UCR para insistir con este modelo que habilita a marcar la voluntad del voto en un solo casillero; La Libertad Avanza acuerda con ambos esquemas, pero no desea tener controversias con Silva, que representa a la Gobernación de Río Negro, actualmente cercana a Nación.

Por su parte, la propuesta de Ficha Limpia impulsada por el PRO y el Gobierno impide que se postulen a cargos electivos ciudadanos que se encuentren en alguna instancia de procesamiento judicial por la eventual comisión de un delito vinculado a corrupción o malversación de fondos. Aquí es donde aparecen los matices. Algunos diputados de la UCR solicitan que exista condena firme (es decir, que sean encontrados culpables), que se amplíe el listado de delitos (homicidio, integridad sexual, narcotráfico) y que se extienda el régimen para los funcionarios que sean designados dentro del Poder Ejecutivo.

Por su parte, Unión por la Patria, que se oponía al proyecto considerando los antecedentes de lawfare que perjudicaron a dirigentes de su espacio en el pasado, presentaron un proyecto de Ficha Limpia que impide postulaciones cuando estén agotadas todas las instancias judiciales, que se incluyan delitos económicos y posesiones de empresas offshore para excluir candidaturas y que se establezcan mecanismos de monitoreos a la labor judicial que puedan intervenir en una eventual carrera política.

UCR, entre sus internas y el tironeo con el Gobierno

Esta semana, hubo un nuevo capítulo de las negociaciones internas y externas que tiene el bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR). En primer lugar, este martes se reunió la bancada con la presencia de los legisladores apuntados por la foto con Javier Milei en Casa Rosada pero con la ausencia del sector más confrontativo con el oficialismo. "Quieren que vayamos a discutir estrategia parlamentaria con la agrupación libertaria 'la Lilian Lemoine'", ironizó en sus redes sociales Fernando Carbajal.

Pichetto Massot Cobos Banfi Diputados Dialoguistas Encuentro Federal y la UCR, los bloques por los que pujan tanto el peronismo como el oficialismo. Ignacio Petunchi

Al día siguiente, efectivamente un grupo de seis diputados radicales se reunió con referentes del bloque libertario. También estuvo el ministro Federico Sturzenegger, quien les mostró los primeros esbozos del proyecto de ley Hojarasca anunciado hace cuatro meses. "Hay que trabajarlo y analizarlo; ya de arranque el artículo 1 deroga setenta leyes", contaron desde el radicalismo para este medio. El temario incluyó las reformas electorales y de seguridad que prioriza el Gobierno pero también los puntos del Presupuesto 2025 en los que el oficialismo es más intransigente. Casa Rosada confirmó el 8 de octubre como fecha de inicio del debate.

"Nos ofrecieron ser parte de la mesa de coordinación legislativa de los lunes en la Casa Rosada, pero les dijimos que no porque sentimos que ese no es nuestro lugar. No somos oficialistas”, dejaron trascender desde el bloque radical, que habrían insistido con tratar la reforma sindical que el Gobierno decidió frustrar a último momento. La UCR también observa con resquemor el DNU 846/2024, que habilita el libre canje de deuda. Podría unir fuerzas en ese reclamo con Unión por la Patria que, como lo expresó en conferencia de prensa este miércoles, sólo puede remarcar la unidad y visibilizar su postura para que la opinión pública juegue para su equipo.