Avanzan reformas de la Justicia en Diputados: juicio en ausencia, reiterancia y residencia

En cuanto a la reiterancia delictiva (conducta transgresora de la ley en la que no se produjo condena), comenzaría a considerarse como argumento para determinar la prisión preventiva durante una investigación (modifica artículo 218 del Código Procesal Penal ). Tanto esta iniciativa como la unificación de condenas y el régimen de reincidencia obtuvieron dictamen este miércoles.

Por su parte, el juicio en ausencia modifica la legislación procesal penal para permitir la continuidad y la culminación del proceso penal aunque se dé la ausencia del imputado en algunos delitos. En ese marco, la autorización se concretaría cuando un juez declara rebeldía del imputado por no comparecer ante el Tribunal, por ausentarse en su domicilio sin justificación o por haberse fugado de su lugar de detención. Aquí entran en conflicto dos posturas: las que plantean el derecho que tiene el diputado a presenciar su enjuiciamiento y las que sostienen que la presencialidad es una garantía eventualmente renunciable y que su defensa estaría garantizada de todas maneras.

Reiterancia y reincidencia obtuvo dictamen en Diputados

Si bien existían propuestas de la Coalición Cívica, el PRO y funcionarios del Ejecutivo, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO) coordinó la confluencia de todos los proyectos para una redacción unificadora de consenso que fue dictaminada este miércoles.

José Glinski.jpg José Glinski, diputado de Unión por la Patria y miembro de la Comisión de Legislación Penal. Diputados

"Vamos a acompañar con disidencias el proyecto del Poder Ejecutivo, así esta expresado en el documento que tiene que ver con la necesidad de inversiones para estar reformas y la necesidad de que pasemos el control de constitucionalidad para detener la puerta giratoria”, planteó el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal). A partir de sus representantes, el peronismo adelantó que presentará dictámenes en rechazo a las reformas.

El radicalismo mostró dos posturas. Por un lado, el correntino Manuel Aguirre subrayó su acompañamiento a la iniciativa por la reincidencia "pero no la reiterancia porque estamos traspasando lo que plantea nuestra Constitución Nacional. Otra cosa que veo también es que primero transformamos en norma cualquier hecho delictivo, pero no trabajamos en la prevención”. Por su parte, la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning firmó el dictamen, consideró que en la comisión fueron "receptivos con sus sugerencias" y apuntó a que "la sociedad pide seguridad como uno de los principales temas que le preocupan; esto no es para la tribuna".

Diputados debate de juicio en ausencia

Luego de que la semana pasada se dé la visita de los representantes del Ejecutivo nacional que se vinculan con el Legislativo para proyectos de seguridad, Sebastián Amerio (secretario de Justicia) y Fernando Soto (director de Normativa y Enlace Judicial de Seguridad), este miércoles continuó el debate de juicio en ausencia.

Existen múltiples proyectos que confluyen, al igual que en el caso de juicio por jurados (una temática con múltiples consensos en Diputados). En este caso, Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) remarcó su desacuerdo con la iniciativa del Ejecutivo: “No coincido en la aplicación del juicio en ausencia para todos los delitos”. Su compañero de bloque, Agost Carreño, también apuntó a la necesidad de "limitar los tipos penales" y pidió que "el proyecto del Ejecutivo trabaje mejor eso, lo que nos va a permitir apoyar un posible dictamen”.

Por su parte, Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria, identificado con el Frente Renovador) defendió su postura, que se alinea con la del oficialismo: “Es nuestra voluntad política expresa que manifiesta que aún en ausencia debe prevalecer la justicia, debe construirse la verdad y aplicarse una sanción”. “El juicio en ausencia es un excelente camino para hacer justicia”, agregó.

Finalmente, Rodríguez Machado expresó su voluntad de “sumar las coincidencias de los distintos proyectos con los del Poder Ejecutivo” para “armar un borrador tentativo", misma estrategia con la que alcanzaron el dictamen en las reformas de reiterancia y reincidencia.