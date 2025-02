Diputados debatirá el proyecto de Ficha Limpia el próximo miércoles

En detalle, la propuesta libertaria establece que un ciudadano no puede ser candidato con condena por delitos delitos de fraude, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio la función pública y encubrimiento, aunque esta no esté firme en la Corte Suprema. Este proyecto también inhibe a estas personas para que no puedan ocupar un cargo público en el Poder Ejecutivo.

7743-D-2024.pdf El pedido formal para llevar a cabo el debate por el proyecto de Ficha Limpia. Honorable Cámara de Diputados de la Nación

Además del oficialista, habría dictámenes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, dos de Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda. Cada uno amplía tipos de condenas e inhibiciones para distintos sectores del Estado. "Eso llevado al recinto es garantía de caos. ¿Qué texto queda? Necesitás 129 votos para cada artículo", señalaron desde una de las disidencias para Ámbito.

Lo cierto es que con el dictamen logrado y el proyecto mayoritario, La Libertad Avanza cierra un capítulo de tensión con el PRO. Cabe recordar que el mismo inició cuando legisladores libertarios permitieron que se caiga el quórum de la sesión que trataría Ficha Limpia en noviembre, lo que derivó en una serie de chicanas por redes sociales entre dirigentes amarillos y oficialistas.

Suspensión de las PASO: cómo fue la votación

El Gobierno consiguió apoyos de la UCR y el peronismo en Diputados para conseguir la suspensión de las PASO por el período electoral 2025. Con respaldos de sus principales aliados (PRO, MID, referentes provinciales), más apoyos de la Coalición Cívica y otros acompañamientos divididos de los distintos bloques radicales y de Encuentro Federal, LLA logró así su primer triunfo legislativo del año en sesiones extraordinarias con 162 votos afirmativos, 55 negativos y 28 abstenciones, además de 12 ausentes.

A pesar de haberse anotado una victoria, el Gobierno debió ceder en su intención inicial de eliminar las PASO por completo. Así, los votos para la suspensión quedaron de la siguiente manera: