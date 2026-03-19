El Gobierno ultima detalles para enviar nuevo paquete de leyes al Congreso

En medio del escándalo que tiene al jefe de Gabinete en el centro de la escena, el gobierno de Javier Milei busca recuperar el control de la agenda. Por eso, en las próximas horas enviaría un paquete de iniciativas al Poder Legislativo. En paralelo, el Presidente visita Tucumán y vuelve a salir del país para participar de un nuevo evento conservador. Esta vez, en Hungría.

El Gobierno busca recuperar el control de la agenda pública y envía un paquete de leyes al Congreso.

En medio de la crisis que atraviesa el Gobierno, por el Caso $LIBRA y las denuncias en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el Congreso se prepara para recibir el paquete de leyes anunciado por el ministro coordinador post reunión de la Mesa Política. El envío de las iniciativas sería inminente. Este jueves, el presidente Javier Milei viaja a Tucumán, antes de partir a Hungría, donde participará de un nuevo evento conservador .

En las últimas horas, Adorni volvió a quedar en el centro de la escena. Fue luego de que la diputada Marcela Pagano diera a conocer en su cuenta de Twitter que el funcionario tendría una casa en un country, sin declarar . El tuit de la exlibertaria se suma al escándalo por el vuelo en jet privado que hizo el funcionario, además de haber subido a su esposa al avión oficial, rumbo a Nueva York.

En paralelo, las pericias al celular del empresario Mauricio Novelli, uno de los creadores de la criptomoneda $LIBRA, siguen complicando a los hermanos Milei . No solo por sus vínculos con el emprendedor, sino también porque el mandatario promocionó la criptomoneda que derivó en estafa.

Piedra libre para Adorni!! El Jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium. No es un error administrativo, recordemos que es contador público! Y esto también lo van a adjudicar a la IA? #nostomandeboludos #CASTA amplié mi denuncia por… pic.twitter.com/fltV3RmrE5

Es en este contexto que el Gobierno de Milei –que al menos por estas horas ratifica a Adorni en su cargo– s e prepara para enviar una serie de proyectos al Congreso. Y, así recuperar el control de la agenda.

Así las cosas, los diputados y senadores de LLA esperan novedades de la Rosada en torno a los anuncios hechos por Adorni vía Twitter. Este, por un lado, ratificó que la Cámara de Diputados seguirá adelante con la reforma a la Ley de Glaciares. Este texto ya recibió el visto bueno en el Senado. Mientras que, en Diputados, antes de avanzar con el debate en comisión, se celebrarán Audiencias Públicas, a pedido de la oposición. Estas serán, recién, en la última semana de marzo, por lo que el debate se reanudaría en abril.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2033943250503925911?s=20&partner=&hide_thread=false El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional:



- Modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas



- Leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley… — Manuel Adorni (@madorni) March 17, 2026

A grandes rasgos, el texto habilita a las autoridades competentes locales de determinar cuándo se trata de "estratégica" la reserva y poder intervenir en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), incluyendo o removiendo un "glaciar o geoforma periglacial", según lo contemplen.

Código penal: penas más duras

En su tuit, el ministro coordinador también anticipó que el Congreso avanzará con una de las propuestas que hizo Patricia Bullrich cuando era candidata a senadora. Se trata de una modificación en el Código Penal, que fue anunciado para las sesiones extraordinarias pero se postergó su tratamiento, para priorizar la sanción de la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil.

"Abarca más de 900 artículos", repiten desde el Ministerio de Justicia, en donde adelantaron que podría incluir temas como la imprescriptibilidad de delitos, agravamientos de penas y nuevas figuras delictivas como la de los “barras”. Aún así, precisarían de una Comisión Bicameral para avanzar su intención penal, materia en donde hasta el momento han tenido siempre acompañamiento aliado.

Patricia Bullrich El nuevo código penal fue una de las promesas de campaña de Bullrich.

Otras dos iniciativas apuntan a reducir el gasto público, aunque se tratan de proyectos conflictivos para el Gobierno, que no logró blindar los vetos de Javier Milei en ninguna de las Cámaras: la emergencia en discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario. En ambos casos, y ante los traspiés judiciales, la gestión nacional busca reemplazar las propuestas impulsadas por la oposición -y que no está implementado- por reglamentaciones más acordes a sus expectativas fiscales.

En el caso de las universidades, se conoció un borrador cuya principal reforma es que los incrementos salariales no quedarán sujetos a la inflación y anticipan una propuesta del 12.3% en tres tramos: el primero en marzo, el segundo en julio y el último en septiembre.

Lo que sorprendió en el anuncio de Adorni fue el apartado de "leyes sobre propiedad privada". Allí, el jefe de Gabinete nombró proyectos con distintos alcances y distintas temáticas que, en algunos casos, han sido tratados en el Congreso pero sus reformas perdieron estado parlamentario: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana. Los aliados, hasta el momento, sostienen el hermetismo sobre esta agenda.

Si vuelven a dar su apoyo incondicional, el camino reformista que pretende el Gobierno tiene asegurado sus primeros kilómetros.

Se demoran la reforma política e impositiva

Por lo pronto, quedarían para más adelante otras promesas hechas por el gobierno de Javier Milei. Por un lado, la reforma política, que, entre otros ítems, apuntaría a eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Pero, hasta ahora, el oficialismo no cuenta con los votos necesarios. Por caso, la UCR y el PRO, ya expresaron sus reparos en torno al tema.

Milei discurso en el Congreso 2 La reforma impositiva y la política quedarían para más adelante.

Lo mismo ocurriría con la reforma impositiva que, al igual que la política, fueron anunciadas por el Presidente en su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa. En este caso, el acompañamiento de los gobernadores “afines” a la Casa Rosada es decisivo para que cualquier tipo de reforma prospere. Allí, el rol del ministro del Interior, Diego Santilli, será clave.

Desde las filas libertarias plantean que, para avanzar con esta reforma, es necesario que los gobernadores bajen impuestos en sus distritos. En un contexto en el que la recaudación de impuestos coparticipables cae, lo que impacta de lleno en las arcas provinciales, cuesta imaginar que los jefes provinciales cedan en este punto. Al menos por ahora.

Milei sigue de gira

Mientras el Congreso espera el envío del paquete de leyes, Milei estará este jueves en Tucumán, aunque con una agenda reducida tras la suspensión del "Tour de la gratitud".

El mandatario solo participará como principal orador del Foro Económico del NOA (FENOA), que organiza la fundación Federalismo y Libertad. La visita se producirá en un momento de extrema tensión entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la dirigencia provincial de La Libertad Avanza, en un contexto dominado por las graves inundaciones que afectaron la provincia, la ayuda de la Nación para las familias afectadas y la agresión que sufrió el diputado nacional Federico Pelli.

Más tarde, este mismo jueves, Presidente volverá a utilizar el avión presidencial para concretar una nueva gira internacional. En este caso, a Budapest, Hungría, donde asistirá a un foro vinculado a espacios conservadores convocado por el primer ministro Viktor Orbán.