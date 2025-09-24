Diputados: definieron autoridades de la comisión investigadora por el fentanilo contaminado

La comisión del Congreso, tendrá plazo hasta el 9 de diciembre para presentar un informe con conclusiones y recomendaciones.

Se definió quienes serán las autoridades de la comisión investigadora del fentanilo contaminado en la Cámara de Diputados. Mónica Fein (Encuentro Federal) fue designada como presidenta del cuerpo, en tanto que la bullrichista Silvana Giudici (PRO) se quedó con la vicepresidencia y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria).

La comisión se había designado por unanimidad en la última sesión del pasado 17 de septiembre, y está conformada por 31 miembros con representación plural y proporcional de distintas bancadas. Según la resolución que dio origen a la comisión, el cuerpo tiene plazo hasta el 9 de diciembre , para la presentación del informe final con las conclusiones. Es importante remarcar que el informe final estará disponible un día antes de la renovación del congreso, el 10.

En esas consideraciones finales, la comisión tiene la potestad de formular recomendaciones legislativas y de políticas públicas para mejorar la seguridad y trazabilidad en la provisión de drogas y medicamentos.

Según la resolución, la comisión tiene entre sus objetivos investigar la cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos por fentanilo contaminado (discriminados por fecha de inicio de síntomas, condición clínica, institución de salud, y jurisdicción), reconstruir la cronología de la detección del brote (alertas tempranas, primeras notificaciones, comunicaciones oficiales, protocolos activados, determinar causas y responsabilidades del sistema de salud público y privado, y definir las responsabilidades de entidades privadas que formaron parte de la cadena de producción, compra, distribución y comercialización de los lotes alterados.

Las declaraciones de la comisión investigadora por la muertes de fentanilo

Fein, presidenta de la comisión, aclaró que “hay un hecho judicial que está en marcha” y que desde el Congreso existe la “responsabilidad de hacer un análisis administrativo y político para esclarecer esta situación”. “Es corto el tiempo, el trabajo tiene que ser intenso para poder llegar a conclusiones como pide la resolución”, advirtió.

Giudici, que ya se reunió con familiares de las victimas, explicó las ambiciones de la Investigadora: “esta comisión no aspira a entorpecer (a la Justicia) sino a complementar la causa”.

En tanto, Tolosa Paz sumó en el mismo sentido: “No nos vamos a entrometer pero tenemos un aporte como legisladores de construir leyes para mejorar el sistema de producción, distribución y comercialización de medicamentos”.