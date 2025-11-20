El desesperado pedido de un padre luego de que su ex intentara matar a la hija de ambos: "Que no pase otro caso como el de Lucio"

El hombre vinculó el caso de su hija con el del niño oriundo de La Pampa. En esa línea, recalcó que la menor "corre riesgo" y pidió que la Justicia "no lo minimice" por denunciar.

Agustín Diez comentó que desde el nacimiento de la menor insiste con la Justicia en ser el adulto a cargo.

El padre de una menor de 9 de Julio hizo un pedido desesperado luego de que la madre quedara en libertad, tras intentara matarla. "Que no pase otro caso como el de Lucio Dupuy", fue la demanda del hombre en C5N luego de que la mujer fuera declarada inimputable.

Se trata de una nena de seis años que sobrevivió a un intento de degüello por parte de su mamá hace casi dos meses. Ahora, la mujer fue declarada inimputable, recuperó su libertad y volvió a la ciudad, lo que generó profunda preocupación en la familia paterna a tal punto de comparar la situación con el caso de La Pampa de Lucio Dupuy.

Ante esta situación, el papá de la menor, Agustín Diez , convocó públicamente a una marcha para exigir protección y una respuesta firme por parte de la Justicia.

El intento de homicidio ocurrió a fines de septiembre, cuando la mujer atacó a la niña provocándole una herida profunda en el cuello. Pese a la gravedad del caso, la imputada fue declarada inimputable por presuntos problemas de salud mental y quedó en libertad en los últimos días.

Diez se mostró preocupado ante las cámaras y afirmó que "su hija corre riesgo": "Una persona a la que caratularon como loca no puede quedar en libertad en menos de dos meses". En esa línea, detalló que en esa ocasión las madres de las compañeras de colegio de su hija lograron intervenir y avisarle.

Además, sostuvo que ahora el miedo es que la mujer retome su plan con la niña. "No la mató de un milagro. Es una inseguridad para mi hija porque ahora (la madre) va a salir con más poder. Va a salir a matar, no lo logró de un milagro. Vengo con ese miedo", recalcó a la par de pedir que cumpla una condena alejada de 9 de Julio.

A su vez, comentó que desde el nacimiento de la menor insiste en ser reconocido legalmente como el adulto responsable: "Hace seis años vengo pidiendo la tenencia en el servicio local y la respuesta siempre es la misma, que 'la mamá es la mamá'".

El padre de la niña también detalló que siempre existieron pruebas del maltrato de su ex hacia ella y subrayó que "dentro de la casa no va a saber nadie lo que vivió mi hija. Que no pase otro caso como Lucio, que por ser padre me minimicen".

Nuevo accidente por un experimento de ciencia: una alumna de 10 años sufrió quemaduras graves en un colegio de San Juan

Un nuevo accidente en un aula reavivó las alarmas por los experimentos escolares mal supervisados. Esta vez ocurrió en San Juan, donde una alumna de 10 años terminó con quemaduras severas en el rostro y el tórax después de que explotara una muestra con alcohol. El caso se suma a los episodios recientes registrados en colegios de Pergamino y Palermo.

El incidente se produjo el martes por la tarde en la escuela Elvira de la Riestra de Laínez, en Ullum, durante una exposición de trabajos de 6.º grado. Según el relato de testigos, la niña - cuya identidad se reserva por tratarse de una menor - estaba cerca de un ensayo con un líquido inflamable cuando una llamarada inesperada la alcanzó de lleno.

De acuerdo con el medio local El Tiempo de San Juan, el aula se convirtió en un escenario de caos en cuestión de segundos. Bomberos, policías y personal médico llegaron rápidamente, mientras docentes, alumnos y familias intentaban asistir a la menor.