Diputados de diversos partidos rechazaron la dolarización de Javier Milei

Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, dijo que "es un debate técnico válido, pero lo que no termina de decir Milei es cuántos dólares van a ganar los argentinos. Que se dolarice no significa que todos vamos a ganar mucha plata. Capaz como en la década del '90, un jubilado va a estar ganando 200 dólares como mucho. Eso no te alcanza para vivir y no te soluciona. Me parece que hay que hacer un debate riguroso y me da la sensación que Milei está vendiendo espejitos de colores".