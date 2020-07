Diputados: Frente de Todos responde a macrismo

“La falta de respuestas sanitarias ya era notable antes de la pandemia. Los procesos neoliberales y sus voceros a la hora de discutir presupuestos y la asignación de recursos han puesto a la salud siempre como un gasto. A la hora de los ajustes que puedan sostener la gula del sistema financiero y su economía de los papeles, se recortaron recursos valiosos para el conjunto de la sociedad, bienes sociales irreemplazables como la salud y la educación. No es casual que los países que fueron presionados para realizar grandes ajustes fiscales hayan sufrido un mayor impacto o directamente hayan visto desbordados sus sistemas sanitarios. Argentina fue testigo privilegiado en los últimos cuatro años de este tipo de ideología exclusivista, nuestros sistemas de salud y educativo fueron severamente dañados al desconocer que cuando un Estado asigna recursos a su sistema sanitario y educativo está invirtiendo en personas de carne y hueso y no ‘gastando’ como solemos escuchar casi como discurso único”, sostuvieron y manifestaron que “en medio de esta situación, los argentinos y las argentinas estamos haciendo un inmenso esfuerzo para evitar que este virus desconocido que se está llevando cientos de miles de vidas en todo el mundo se siga propagando. Estas circunstancias excepcionales requieren prudencia, solidaridad y un gran sentido de la responsabilidad. No sólo por parte de quienes tienen responsabilidades de gobierno, sino también del conjunto de la dirigencia política. Debemos estar a la altura de lo que nos demanda este nuevo contexto, que es no sólo salvar la mayor cantidad de vidas posible sino también afianzar un modelo económico que atienda los problemas centrales de gran parte de la sociedad, que se han agudizado con la pandemia del covid-19 luego de cuatro años de neoliberalismo en los que nos hemos quedado, por ejemplo, sin Ministerio de Salud” y en ese marco “la actuación de determinados dirigentes y medios de comunicación este fin de semana ante la muerte de Fabián Gutiérrez es, además de una enorme falta de respeto para con su familia y sus seres queridos, un gravísimo acto con fines difamatorios que no sólo atenta contra la convivencia democrática, sino que demuestra también una preocupante imprudencia ante toda la sociedad”.

Para los diputados “a esto se suma la irresponsabilidad de dirigentes que fomentan la división de los argentinos y las argentinas llegando al extremo de promover la independencia de una provincia, o instando a la población a romper la cuarentena alegando que no hay suficientes muertos” y “como bloque hemos dialogado con los representantes de todos los partidos y generado un ámbito de respeto que nos permitió adaptarnos con éxito a la situación que hoy nos toca enfrentar para continuar con el trabajo legislativo. Hemos tenido en cuenta las voces de todos los bloques que representan a la ciudadanía para elaborar y aprobar proyectos de ley que atiendan los graves problemas que atraviesan hoy los argentinos y las argentinas. Este tipo de actitudes representan un lamentable retroceso en la calidad democrática que exige este momento, y evidencian una total falta de compromiso con la realidad que está viviendo la población argentina”.