Diputados: la oposición dejó lista para llevar al recinto la ley que restringe el uso de DNU

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja avanzaron con la firma del dictamen de mayoría. El Gobierno lleva dictados alrededor de 70 DNUs en lo que va de mandato.

En un plenario de comisiones, un sector de la oposición dejó lista para llevar al recinto la ley que le restringe al Poder Ejecutivo el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) . Esta medida le preocupa al gobierno de Javier Milei que, por su debilidad parlamentaria lleva dictados cerca de 70 DNUs.

La oposición de la Cámara de Diputados se anotó un nuevo poroto frente al gobierno de Javier Milei. En un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que lidera Nicolás Mayoraz (LLA), y Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Silvia Lospennato (PRO), los bloques de Encuentro Federal, Unión por la Patria y Democracia para Siempre avanzaron con la firma del dictamen de mayoría.

En concreto, esos bloques avalaron, con su firma, la media sanción del Senado. A grandes rasgos, ese texto plantea que el Congreso tiene 90 días para pronunciarse en torno a un DNU. De no hacerlo, este pierde vigencia. Al mismo tiempo, se plantea que alcanza con que una de las dos cámaras lo rechace para que caiga. Desde 2006, cuando se sancionó la ley vigente (y que tuvo como autora a la por entonces senadora Cristina Kirchner), todo Decreto de Necesidad y Urgencia tenía fuerza de ley hasta tanto sea rechazado por ambas cosas.

La gran duda era qué postura tomaría la Coalición Cívica. Es que el diputado Juan Manuel López ya se había desmarcado del plazo de 90 días que plantea la media sanción del Senado. "Voy a acompañar pero con la salvedad de poner un plazo", anticipó el lilito al anticipar su postura. Con estas palabras, el bonaerense dejó en claro que presentaría su propio dictamen.

En tanto, el PRO y la UCR no firmaron dictamen, mientras que LLA avanzó con un dictamen de rechazo. La decisión del PRO de no firmar con la bancada oficialista podría responder a que el partido que lidera Mauricio Macri presentó, a lo largo de su historia, 12 proyectos que buscan modificar la ley que tiene el sello de Cristina Kirchner. Entre los argumentos que dieron para abstenerse en esta instancia es que sería cambiar las reglas a mitad del partido.

"La vocación republicana no se la creo al kirchnerismo", dijo una legisladora de esa bancada a este medio. Más de un amarillo plantea que los cambios a la Ley 26.122 deberían comenzar a regirse una vez que culmine el primer mandato de Milei. Y que las reglas del juego sean las mismas para el próximo mandatario.

Ley de DNU: dudas por el número

HCD_9841 De aprobarse el proyecto, el Congreso tendría 90 días para pronunciarse en torno a un DNU.

Cuando el reloj marcó las 14, se puso en duda el quorum. Es que los diputados de LLA, el PRO y la UCR de Rodrigo De Loredo no dieron el presente para habilitar el debate. Así y todo, la oposición logró poner en marcha la discusión. En diálogo con este medio, desde Encuentro Federal reconocieron que, al menos por ahora, los dos tercios para insistir con la ley no están. Ya dan por descontado que, pese a que la iniciativa carece de impacto fiscal, será vetada por Milei.

Aun así, no dan por perdida la pelea. "Después de las elecciones, será otro país", dijo uno de los articuladores del plenario, que fue emplazado en la última sesión de la Cámara baja. Es decir, los opositores más acérrimos confían en que si bien en la próxima sesión (que podría ser el 8) no reunirán los dos tercios a la hora de sancionar la ley, si LLA no tiene una buena performance en 26 de octubre, ese número "aparecerá en el recinto" a la hora de la insistencia.

Al menos en la instancia de la firma del dictamen, además del PRO, no acompañaron la jugada los radicales ni el grueso de los bloques provinciales. De cambiar el clima político, post elecciones nacionales, es allí donde los impulsores de la ley podrían salir a pescar votos para la insistencia.

"Buscan hacer un daño institucional a la Presidencia de Javier Milei", dijo el libertario Nicolás Mayoraz, al argumentar el dictamen de rechazo. Para el diputado, la iniciativa es "inconstitucional" y "desestabilizadora".