Piden que José Luis Espert sea expulsado de Diputados por presuntos vínculos con el narcotráfico

Un proyecto de resolución presentado por las diputadas Victoria Tolosa Paz y Agustina Propato, con el respaldo de representantes de Unión por la Patria y del bloque Coherencia (exlibertarios), solicitó la expulsión de José Luis Espert del Congreso por considerar que existe una “inhabilidad moral” vinculada a denuncias de narcotráfico.

Además de pedir que pierda su banca, los autores del proyecto reclaman que Espert deje de presidir la comisión de Presupuesto, que analiza el proyecto de Ley de leyes para 2026.

El texto, suscripto por 28 diputados, fundamenta la petición en el artículo 66 de la Constitución nacional: “Excluir al diputado … por inhabilidad moral sobreviniente de los hechos de público conocimiento, relacionados al narcotráfico y fraude”. Entre quienes rubraron la iniciativa figuran Lorena Pokoik, Martín Soria, Carlos Castagneto, Blanca Osuna, Santiago Cafiero y Daniel Gollán, entre otros.

Desde el bloque de Unión por la Patria también demandaron que se revoque su rol al frente de Presupuesto. El jefe de la bancada, Germán Martínez , señaló que no se puede debatir seriamente el presupuesto con alguien acusado de vínculos con el narcotráfico. En sus palabras: “¿Cualquier funcionario que vaya a explicar cuestiones del presupuesto se va a sentar al lado de una persona acusada de financiamiento narco?”.

Qué dice el proyecto de resolución que pide la renuncia de Espert

Martínez cuestionó la defensa de Espert, que denunció una “campaña sucia”, y respondió que “la única campaña sucia es la que él hizo en 2019 con plata sucia del narco…”.

Voces de otros bloques acompañaron el reclamo. La diputada Sabrina Selva sostuvo que Espert “no puede seguir ocupando esa banca ni liderando la comisión”, mientras que Gabriela Estévez advirtió que “los hechos son muy graves y las evidencias cada vez mayores”. Julia Strada, por su parte, pidió que se investigue urgentes, porque “un personaje vinculado al narcotráfico no puede seguir un minuto más al frente de la comisión”.

Entre las pruebas mencionadas en la denuncia consta un giro de 200 mil dólares recibido en 2020 desde un fideicomiso compartido con Machado y la empresaria Debra Mercer-Erwin -quien está condenada por narcotráfico, lavado y fraude- además de vuelos en un jet privado y una camioneta Grand Cherokee cedida durante campañas proselitistas.

Tolosa Paz recordó que su bloque ya había solicitado en julio la remoción de Espert de la presidencia de la comisión, acusándolo de utilizar su posición para bloquear debates clave. Agregó que la revelación de nuevos vínculos con el narcotráfico hace insostenible que siga ocupando ese cargo.

Javier Milei defendió a Espert por la denuncia de presunto vínculo con un narco

El presidente Javier Milei salió a defender públicamente a José Luis Espert, luego de que el diputado y candidato del oficialismo en Buenos Aires fuera acusado por la oposición de tener vínculos con el narcotráfico, en base a una investigación desarrollada por la Justicia de los Estados Unidos. "Son chimentos de peluquería", desestimó el mandatario y lo atribuyó a una operación política en la previa de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

José Luis Espert.jpeg José Luis Espert, primer candidato de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires a nivel nacional.

"Esto es otra operación más, es la misma operación que le habían hecho en 2019. Pasaron 6 años, se lo ensució en 2019, se lo ensució en 2021; es recurrente. Es parte de la metodología", dijo al ser consultado por Antonio Laje durante una entrevista que brindó a A24.

"Son chimentos de peluquería, operaciones para ensuciar", afirmó y pidió esperar a que avance la Justicia de los Estados Unidos sobre el tema. "Lo que sorprende es que aparece justo ahora en este contexto, son cosas raras. Fueron por eso en 2019, en 2021... te meten este ruido de vuelta en período electoral", agregó.