Presentaron proyecto de "Sostenibilidad Sanitaria".

En la previa a una convocatoria que incluirá movilizaciones y paro de algunos servicios de atención en todo el país, en Diputados se convocó el tratamiento de un proyecto de Sostenibilidad Sanitaria para el sistema de salud privado, que transita una declaración de emergencia desde el año 2001. Desde La Libertad Avanza le aseguraron a este medio que es un debate inicial y que no sería incluido en el próximo período de sesiones extraordinarias.

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La iniciativa busca reformar tres leyes de características impositivas (25.413, 23.349 y 27.541) para "darle a las clínicas y sanatorias previsibilidad", según señaló Bernado Biella (Argentina Federal), autor del proyecto. El salteño detalló que la propuesta busca establecer una moratoria de hasta 180 días, establecer un recupero del pago del IVA y garantizar la resolución de la deuda que tiene el PAMI.

También propone la conformación de una "cuenta esencial inembargable" que posibilite el pago de sueldos e insumos, en el caso de tener abierto litigios en contra por mala praxis. Por otro lado, detalla una serie de beneficios para contribuyentes cumplidores, con la exención impositiva del 25% del impuesto a las Ganancias y del 20% en contribuciones de seguridad social.

"El sector público de salud, de alguna manera, siempre continúa funcionando; el sector privado corre el riesgo de desaparecer", planteó la salteña Gabriela Flores (La Libertad Avanza) cuya postura anticipó que el oficialismo acompañará la ley. El tucumano Pablo Yedlin (Unión por la Patria) se refirió a un proyecto de su autoría con características similares y apuntó que "necesitamos que el Ministerio de Salud esté comprometido con esto, porque necesitamos rectoría". Además de funcionarios de ese organismo, pidió avanzar con convocatorias a directivos del ARCA, la Superintendencia de Salud y del PAMI.

Manuel Quintar y Bertie Benegas Lynch, autoridades del plenario de comisiones en Diputados. Diputados Representantes de la salud privada en Diputados El primer expositor fue José Sánchez Cabezas, representante de la Confederación Argentina de Prestadores de Salud (CAPS), describió que el país se encuentra ante "un problema estructural": "En los últimos 20 años sumamos casi 10 millones de habitantes; hoy tenemos más de 5 millones de personas de más de 65 años que requieren mayor atención. En ese mismo período perdimos más del 30% de los establecimientos privados de salud".

Por su parte, Hugo Magonza -dirigente de la Unión Argentina de Salud (UAS)- manifestó que "todos nosotros vivimos en un sistema en donde hay una permanente sensación de inseguridad; donde invertir es mucho más complicado que otra actividad; y donde sabemos que todo peso que se pone en el sistema sanitario probablemente no se recupere ni se pueda reconvertir en otra actividad". A ello, aseguró que "esta ley nos hace un favor y nos da un aire, para ir por un sistema mejor". A su turno, Rodrigo Sánchez Almeyra, presidente del Sanatorio Británico, consideró la iniciativa como el "primer paso para el reordenamiento económico-financiero del sistema y que le permita al sector volver a crecer y volver a tecnificarse. "Muchos dirán que mantener el sistema de salud es caro; es caro porque tenemos una medicina totalmente fragmentada y un sistema totalmente desornado, pero en el fondo es una miseria", remató. Salud en el Presupuesto 2027 El encuentro ocurre también ocurre antes del plenario que podría dictaminar el Presupuesto 2027, cuyos fondos dispuestos para el Ministerio de Salud son $11,31 billones, por lo que es el cuarto organismo con mayores fondos del organigrama. La variación real con respecto del 2023 es negativa (-20,3%) aunque representa un aliciente en comparación a lo dispuesto en el 2026 (dado que en el actual ciclo es -27%). En su cartera se encuentran las partidas por Pensiones no Contributivas por Invalidez, cuya proposición inicial del Ejecutivo fue una erogación de $6,09 billones (53,85% del total), que permanecen en discusión por su ampliación en el Senado de la Nación. Además de una partida de gastos no precisados, el podio de fondos lo completan las categorías de "Atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas" (aumento sólo del 2% con respecto al 2026) y la de "Prevención y control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles" (con una retracción del -12% con respecto a lo ejecutado este año).