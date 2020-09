Desestiman denuncia contra Massa por las sesiones virtuales

Taiano, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro 8, consideró que el accionar de Massa no incluyó actividad ilícita. "Resulta pertinente destacar que de la lectura de los sucesos traídos a estudio no surge de forma palmaria alguna actividad ilícita que pueda ser alcanzada por el derecho penal", remarcó el fiscal en su pedido de desestimación.

En este sentido, el funcionario judicial remarcó que "la realidad es que no se advierte la afección de algún bien jurídico protegido por el derecho penal, observando el suscripto que las cuestiones puestas de manifiesto deberían ser canalizadas en la misma Cámara de Diputados o en el fuero contencioso administrativo federal de esta ciudad".

"Cabe recordar que el derecho penal sólo debe aplicarse en forma subsidiaria con respecto a otros mecanismos de soluciones de conflictos que el ordenamiento jurídico brinda, los cuales habría que recorrer previo paso para la penalización de las conductas, de lo cual se deriva el principio de ultima ratio", destacó.

La denuncia aseguraba que Massa "hizo sesionar a la cámara de diputados como presidente fuera de las normas vigentes en nuestra Constitución ya que el protocolo de sesiones que se habían adoptado por la pandemia está vencido y por ende debería ser renovados los mismos o tratarse con sesiones presenciales".

"No sólo eso si no que estando diputados del bloque de juntos por el cambio presentes en el recinto el los hizo pasar como ausentes violando toda norma constitucional además de incumplir con sus deberes. Por otro lado el presidente de la nación a firmado que los diputados son un servicio esencial por ende deben estar y cumplir con sus función en el recinto algo que ayer el denunciado no quiso que se cumpla”, marcaba la presentación.