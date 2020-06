El enojo de Massa con Iglesias: "Usted no tiene coronita, no me agote la paciencia"

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mantuvo un fuerte cruce esta tarde con el legislador del PRO, Fernando Iglesias, quien pedía la palabra a los gritos en el recinto, a pesar de no encontrarse en la lista de oradores que todos los bloques habían acordado en la reunión de labor parlamentaria. “Usted no tiene coronita, no me agote la paciencia”, le lanzó Massa ofuscado.