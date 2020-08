Frederic: "Es fudamental lograr el esclarecimiento y la aparición" de Facundo Astudillo Castro

"Tenemos un gran compromiso", aseguró Frederic, en referencia al esclarecimiento del caso y destacó que en la búsqueda de Astudillo Castro están involucradas la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

“Las cuatro Fuerzas Federales de Seguridad que están bajo la órbita del ministerio de Seguridad trabajan haciendo rastrillajes y realizando allanamientos. La Gendarmería Nacional dio apoyo a los rastrillajes y colaboró en la toma de denuncias relacionadas al caso. La policía aeroportuaria participó también de los rastrillajes llevados a cabo el último mes en el marco de la causa”, indicó la funcionaria nacional.

Durante la reunión de la que también participa el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, la ministra de Seguridad reiteró que "es central" para el Poder Ejecutivo "dar con su paradero" y puso de relieve que esa cartera "trabaja para garantizar la seguridad de todas y todos”.

Sabina Frederic en Diputados (2).jpg

Además, expuso un informe de esa cartera, en el que precisó que desde que se inició el aislamiento obligatorio por la pandemia del Covid-19 se realizaron "39 denuncias" que involucran a personal de fuerzas federales de seguridad en hechos de violencia institucional y aseguró que esa cartera será "inflexible" en la investigación de esas causas.

"Rechazamos y condenamos todo acto de violencia institucional", aseveró Frederic, quien puso de relieve que su cartera "no sólo le preocupa la violencia física sino aquellas prácticas violentas que se encuentran invisibilizadas como el racismo y la discriminación".

La Cámara baja aprobó en la madrugada del sábado pasado, en su última sesión, una declaración, en la que expresó su "preocupación" por la desaparición de Astudillo Castro, quien fue visto por última vez el 30 de abril pasado cuando salió de la localidad bonaerense de Pedro Luro, y pidió que se investigue y se establezcan las "responsabilidades en el caso judicial caratulado como desaparición forzada" de personas.

A través del proyecto de declaración, y en el marco de la investigación de la desaparición del joven, la diputada radical Karina Banfi, pidió la presencia de ambos funcionarios ante los legisladores.

Ante ese planteo, la presidenta de la comisión de Seguridad, Paula Penacca, dijo que no veía ningún problema en coordinar que acudan a la cámara para exponer sobre el caso Frederic y Pietragalla. "No nos escondemos, no convalidamos la desaparición forzada de personas, la violencia institucional ni matar por la espalda", subrayó Penacca.

Facundo Astudillo Castro Facundo Astudillo Castro Foto: Twitter Cristina Castro

Facundo fue detenido a las 10 del 30 de abril pasado en un retén policial cuando abandonó Pedro Luro y fue llevado a la comisaría de Mayor Buratovich, de donde salió unas horas después.

Según la pista que sigue su madre, entre las 15.30 y 16 de ese mismo día, el joven fue nuevamente interceptado por efectivos que lo introdujeron en una patrulla y, desde ese momento, nada más se supo de él.

La familia denuncia que la investigación está plagada de irregularidades, inconsistencias y declaraciones contradictorias de los policías que declararon haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone.

La Policía Bonaerense fue apartada de la investigación, por lo que son las fuerzas federales las que están a cargo de los operativos solicitados por la Justicia.