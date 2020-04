Kulfas defendió festín impositivo y deslizó interna con el Central

Las definiciones del funcionario transcurrieron en una reunión virtual que organizó la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara baja que comanda el ahora diputado megakirchnerista Sergio Casas, quien en 2019 intentó sin éxito, y de manera más que polémica, buscar una re-reelección como gobernador.

Durante el convite, la oposición aprovechó para criticar a Kulfas. Por caso, el Pro apuntó al “fracaso” de las medidas iniciales que impulsó el Ejecutivo a la hora de acelerar la obtención de créditos al 24%. En tanto, el radicalismo señaló al ministro la falta de tacto con respecto a los anticipos de Ganancias y vencimiento del IVA.

Alerta desde el interior

No menor fue la participación del diputado Luis Di Giacomo -Juntos Somos Río Negro, espacio referenciado en el senador y exgobernador Alberto Wetretilneck, que se mostró abierto a colaborar con el oficialismo desde diciembre pasado-, quien primero manifestó: “El sector bancario en la Argentina, incluso debo decirlo y en nuestra región esto es un dato concreto de la realidad, la banca cooperativa estuvo ausente, y está ausente. Han demostrado que antes que cooperativistas son bancos, y todos los bancos han abandonado a este sector, le están dando plata únicamente a quienes en todo caso tienen la garantía de poder devolverla, que son los que menos la necesitan, que son los sectores más fuertes o más concentrados”.

Luego, Di Giacomo disparó: “Creemos nosotros que de todas maneras hay una serie de cuestiones pendientes muy importantes en esto, no defraudar a las expectativas de la gente. El que sabe que está mal, sabe que está mal, pero si se le promete algo y después no se cumple o no se logra llegar por las dificultades que sean, realmente la frustración es muy grande y vemos que inclusive esto nos puede hacer peligrar las medidas que se han estado tomando con respecto a el aislamiento obligatorio, con el cierre de los distintos comercios. Lamentablemente hay que decirlo, creo yo que se puede empezar a incumplir en la medida que la desesperación de quienes necesiten tener un pequeño ingreso dejen de cumplir con el ordenamiento sanitario que estamos indicando. Al término, el legislador celebró las últimas medidas tomadas por el Ejecutivo.

Agenda y perlitas

Las reuniones de comisiones virtuales en Diputados -algunas, con dificultades, y una debió ser suspendida- continuarán hoy con la exposición del ministro de Ciencia Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, mientras que mañana será el turno del secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello; y del presidente de Enacom, Claudio Ambrosini.

Más allá de la insólita épica que busca imponer el kirchnerismo en Diputados por la cantidad de reuniones virtuales de legisladores con ministros -se trata de cumplir, a fin de cuentas, con un trabajo-, los encuentros fueron sólo informativos y el tiempo para las consultas es escaso, debido a que las videoconferencias comienzan siempre por la tarde y con margen acotado para extenderse en el tiempo.

En tanto, y mientras se espera que la Corte defina sobre el curioso pedido del Senado para sesionar de manera virtual, el presidente de Diputados, Sergio Massa, deslizó a través de voceros extraoficiales la posibilidad de avanzar en ese sentido mediante una -lógica- modificación del reglamento y con acuerdo de los diferentes bloques, más allá de lo que decida el máximo tribunal de Justicia. Hasta hace horas atrás, el tigrense se había abrazado a la propuesta de Cristina de Kirchner e inclusó la defendió en varios medios de comunicación.