Diputados de la UCR propusieron a Cecilia Grierson y a Bernardo Houssay para el billete de $5.000

La iniciativa fue presentada por la vicepresidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Carla Carrizo y también lleva las firmas de otros legisladores del bloque como Dolores Martínez, Claudia Najul, Luis Petri, Lorena Matzen, Emiliano Yacobitti, Lidia Ascárate, Josefina Mendoza, Gerardo Cipolini, Estela Regidor, Roxana Reyes y José Cano.

“Claro que los billetes importan. Celebro que recuperemos la tradición que digan lo que somos como país. En el de $5.000, Grierson y Houssay. Primera médica y primer premio Nobel. Ciencia y Paridad, presente y futuro proyectando lo que hoy sí somos. Estamos convencidos que las dos figuras propuestas encarnan el proyecto de país al que debemos aspirar como sociedad”, escribió Carrizo en su cuenta de Twitter, junto al proyecto.

La semana pasada el presidente Alberto Fernández había dicho que un billete de mayor denominación estuvo en estudio, pero que por el momento había sido descartado. "Fue una idea", pero "no lo vamos a hacer", aseguró.

Pese a esto, el fin de semana circuló una imagen de un billete de $5.000 con la imagen de Cecilia Grierson y el exministro de Salud y sanitarista, Ramón Carrillo.

La noticia levantó polémica ya que el desde el Centro Simón Wiesenthal, el director del organismo para América Latina, Ariel Gelblung, había rechazado la iniciativa de homenajear al médico argentino por considerar que el sanitarista fue “un admirador de Hitler”. “Se sacó fotos con él", lanzó.

La acusación fue negada por la familia del exministro de Salud. Su nieto, el secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal porteño, Facundo Carrillo, expresó: "Fue como un baldazo de agua fría. A mi abuelo le hicieron homenajes gobiernos radicales, peronistas, de todos los colores y jamás se habían atrevido a decir semejante cosa".

En tanto, el historiador y vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, Raanan Rein, dijo que le parecía "tirado de los pelos" acusar a Carrillo de “admirador de Hitler”. "El hecho que Ramón Carrillo haya presenciado un acto de Hitler ante sus fans, no hace lugar a tildarlo como admirador del nazismo, me parece tirado de los pelos y no tiene sentido para nada", expresó.

Tras el entredicho, la UCR presentó el proyecto, pero en lugar de homenajear a Carrillo, lo reemplazó por Houssay. “Las figuras de Grierson y Houssay representan tanto la perseverancia personal y las trayectorias individuales como el modelo de un Estado que mira a la ciencia sin sesgos de género ni de origen y promueve el producto y el aprovechamiento social de estos avances, un norte que debe ser seguido por toda política nacional”, indican los fundamentos de la iniciativa.

Cecilia Grierson fue la primer mujer en graduarse en medicina en Argentina en 1889, tras cursas sus estudios en la Universidad de Buenos Aires.

En tanto, el médico y farmacéutico Bernardo Houssay obtuvo en 1947 el Premio Nobel en Ciencias, tras un descubrimiento que permitiría realizar avances en la lucha contra la diabetes.