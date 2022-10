Diputados modifica ley de Innovación Tecnológica y prorroga suspensión de desalojos en barrios populares

Siga en vivo la sesión especial de Diputados

Embed

Régimen para barrios populares

La “Ley de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana”prorroga por 10 años la suspensión de los desalojos, que vencen el próximo 15 de octubre, por lo que se va a intentar acelerar el trámite.

Se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo que tuvo dictamen gracias al respaldo del FdT, Juntos por el Cambio (JxC), el interbloque Federal, la izquierda y Provincias Unidas, la cual propone además declarar de utilidad pública 1.176 nuevos barrios.

A través de la iniciativa también se busca fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

El diputado del Frente de Todos Lucas Godoy, manifestó: "La modificación propuesta tiene que ver con ampliar de 4.416 barrios a 5.687". También detalló que se trata de "declarar la emergencia socio sanitaria y ambiental por dos años e incorporar la perspectiva de género".

El legislador Fabio Quetglas, de Juntos por el Cambio, sostuvo: "Hoy sabemos que aproximadamente 5 millones de personas viven en la informalidad urbana. Argentina sostuvo subsidios a su economía urbana y castigó a la economía agraria, sin posibilidad de acceder a lotes urbanos".

También señaló: "Se trata de un problema que tiene 120 años, con mucha complejidad, en la que el Estado argentino, muy tardíamente, a través del Registro Nacional de Barrios, se ha ocupado. Es un instrumento que está en maduración, recién se ha constituido el fondo fiduciario y los primeros convenios con las provincias para urbanización".

Silva Lospennato, del mismo bloque, opinó: "Toda la política tiene que hacerse cargo de haber fallado, durante muchas décadas, en darles una oportunidad a quienes les tocó habitar estos barrios populares. Esta es una verdadera política progresista y empareja la capacidad de las personas".

"No hay acceso a créditos hipotecarios, los salarios pierden constantemente contra la inflación y es imposible ahorrar. La deficiencia y la emergencia habitacional son un problema que sufre la población que vive en barrios precarios", agregó Mariana Stilman, de la Coalición Cívica.

Por el Frente de Izquierda, Alejandro Vilca señaló que "la situación de los barrios precarios es algo que se genera por la política de los gobiernos; por la pobreza que genera este sistema". Y agregó: "La tierra es para garantizar el derecho a la vivienda o es para los negocios inmobiliarios".

Incentivos fiscales para la innovación tecnológica

Por otra parte, el plenario de Diputados debatió el proyecto de Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica con el fin de poder apuntalar las inversiones y desarrollo tecnológicos en las firmas del sector, con el otorgamiento de incentivos fiscales.

diputados 2.jpeg Mariano Fuchila

El texto, aprobado por la cámara baja, establece que las empresas pymes podrán obtener un certificado de crédito fiscal de hasta el 80% (en la primera presentación), 65% (en la segunda presentación) o 50% (desde la tercera presentación) de los gastos elegibles realizados en investigación, desarrollo, innovación y modernización tecnológica (no operativos) para ser aplicado al pago de impuestos nacionales.

"Esta ley fue sancionada hace 32 años, las modificaciones que estamos tratando son necesarias y constituyen solo una parte de las mejoras que requiere nuestro sistema institucional de investigación e innovación", remarcó el radical Facundo Manes.

En tanto, su socio Martín Tetaz opinó: "Al industrial que queremos incentivar para que haga desarrollos en innovación y tecnologías, le estamos diciendo que lo que produce no vale nada, que vale solo $150. El impuesto que le está cobrando el Estado a ese productor es del 50%".

El libertario José Luis Espert, señaló: "No es lo sustantivo ni lo más importante que desde el Congreso le podemos aportar a las PyMEs, más allá de que no me parece adecuado que se discrimine a favor de las mini PyMEs y en contra de las empresas medianas y grandes".

Mientras que la legisladora del FIT Romina del Plá, enfatizó que "algún distraído quizás piensa que se está votando un verdadero incentivo al desarrollo científico-tecnológico, pero se votará por un subsidio al gran capital, una nueva exención impositiva y un nuevo aumento a los gastos tributarios".

Diputados: otros proyectos que se debaten hoy en la sesión especial

Otro punto del temario será el proyecto que propone declarar de utilidad pública y expropiación al edificio donde funcionó el establecimiento "República Cromañón", en el barrio porteño de Balvanera, para convertirlo en un espacio dedicada a la memoria.

Embed | #Ahora tema a debatir:



✅ Declarase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble conocido como “República Cromañón”.#UniendoVoces pic.twitter.com/6ZAR8nCwOf — Diputados Argentina (@DiputadosAR) October 12, 2022

También se incluyó el proyecto que modifica el Régimen de Contrato de Trabajo sobre el "deber de no concurrencia y el expediente sobre Telegramas y Cartas Documentos Gratuitos", y el quinto es la legislación en materia laboral en relación a la modificación sobre deber de no concurrencia.

El plenario también aprobará otra iniciativa que declara de utilidad pública y expropiación a la "Casa Grande", ubicada en Chacras de Coria, provincia de Mendoza; la modificación del nombre del Parque Nacional Traslasierra por el de Parque Nacional Pinas y una reforma a la Ley Nacional del Deporte sobre asociaciones civiles y deportivas superiores.

Por último, se contempla el tratamiento de la iniciativa que prevé la obligatoriedad de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino en todos los partidos de fútbol de carácter internacional en todos los estadios del país en el que jueguen equipos de la Primera División.