Dirigentes sociales más virulentos

Por supuesto que los temas son más amplios, en general, y con el dólar como protagonista (y eso que no había tocado los emblemáticos $600 como ocurrió ayer). Pero los cortes de rutas en Jujuy y el mantenimiento del acampe frente a la Casa de la Provincia en plena avenida Santa Fe, sensiblemente ampliado desde su inicio a fines de junio, también merecieron la atención, tanto por el fracaso de buena parte de la temporada turística en la provincia norteña (nadie se arriesga hasta allí si no tiene asegurado el tránsito), como por los mayores costos del estratégico transporte que se da a través de aquella región.

También ahora va a influir la recomposición del precio de la hacienda, que no se movía desde el otoño, aunque sí se venían registrando subas en el mostrador que ahora se ven acentuadas, y que se suman a los mayores precios por viajes, debido a las vacaciones de invierno. Para los hombres de negocios que están con ventas masivas, el último indicador de CAME es una señal de alerta. Según la Cámara, “las ventas minoristas pymes descendieron por séptimo mes consecutivo en julio, al ubicarse 3,6% por debajo del mismo mes de 2022, en la medición a precios constantes. En los primeros siete meses del año el comercio acumula una caída de 1,6%. También en la comparación mensual, se vendió 3,2% menos que en junio”, afirma CAME. Por supuesto que detrás de todo esto está el tema del juicio por YPF, cuánto costará finalmente, y cuáles son las condiciones del acuerdo con el FMI que recién se conocerán después de las PASO del domingo.