Discusión en Diputados para establecer una fecha de conmemoración para víctimas de la pandemia

El diputado Daniel Gollán (Unión por la Patria) , exministro de Salud bonaerense durante la pandemia , manifestó que "todas las medidas que se tomaron se hicieron en el marco de la máxima autoridad sanitaria, que fue el Consejo Federal de Salud , y todos los ministros estuvieron de acuerdo. Entonces no se puede hablar que se cometieron excesos, porque todos participamos". "Fue un esfuerzo del Gobierno y del conjunto del pueblo", dijo y agregó: " Me parece que esto nos tiene que servir para mejorar ni tratar de hacer politiquería barata . Podemos hacer una evaluación seria con bases científicas de lo que nos pasó".

El siguiente en tomar la palabra fue Fernando Iglesias (PRO): "Politiquería barata fue la extensión de las medidas restrictivas simplemente porque era el interés político del Gobierno". Otra respuesta a Gollán fue: "Todo lo que usted dice es pertinente en la Comisión de Salud; vaya a hacer la evaluación de la pandemia ahí, esta es la Comisión de Derechos Humanos". También intervino Damián Arabia (PRO) quien le recriminó a Gollán que "no todos podíamos decidir; ustedes nos encerraron a todos".

Los legisladores Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Natalia Sarapura (UCR) buscaron distender la discusión. Esta última reflexionó: "No se puede honrar a las víctimas con lo peor de nosotros". "No se puede dejar de recordar del enorme consenso que tuvo Alberto Fernández durante la cuarentena", mencionó Mónica Frade (Coalición Cívica), y apuntó que "me parece que se está haciendo una cuestión partidaria, pero tiene que haber un día de conmemoración".