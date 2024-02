DNU de Javier Milei: arranca la Comisión Bicameral este jueves

En tanto en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel había dispuesto hace un mes la conformación de ese cuerpo con tres integrantes de UxP y otros cinco de las demás fuerzas políticas: LLA, el radicalismo, el PRO, Cambio Federal y Unidad Federal.

victoria-villarruel-senado-primera-sesion.jpg Victoria Villarruel, presidenta de la Cámara de Senadores. Noticias Argentinas

DNU de Milei: cuáles son los próximos pasos que deberá afrontar en el Congreso

Como próximos pasos, la Comisión debe elevar un dictamen que cuente con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros a ambas cámaras, también dentro de 10 días. En este dictamen, la Bicameral deberá expedirse sobre la validez o invalidez del decreto y sobre la procedencia formal y la adecuación a las bases de la delegación y al plazo fijado para su ejercicio.

Una vez que ingrese a cada Cámara, los Diputados y Senadores únicamente tendrán la posibilidad de aprobar o rechazar el DNU, no hay instancias de suspensiones, agregados o cualquier tipo de modificación a la norma. La aceptación o el rechazo del decreto debe contar con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

Si ambas cámaras rechazan el DNU, este pierde validez de forma permanente. De todos modos, en el período que comprende la promulgación del decreto hasta el final de su tratamiento en el Congreso, mantendrá la vigencia como una ley más.

DNU: desde la oposición desafiaron al Gobierno porque "no tiene los votos" en el Senado

El senador de Unión por la Patria (UxP) Marcelo Lewandowski aseguró este domingo en declaraciones radiales, que el presidente Javier Milei "se encamina para gobernar por decreto" y advirtió que el oficialismo busca "trabar las sesiones" para el debate del DNU 70/2023 en el Senado porque "no tiene los votos" que permitan su aprobación", expresó.

Tras el fracaso del Gobierno para lograr aprobar la ley ómnibus en particular en Diputados, la oposición reclama que se trate el mega decreto de Milei en el Senado. Insisten en la conformación de la comisión bicameral del DNU y aseguraron que la no prórroga de las sesiones extraordinarias son un signo claro de que el oficialismo "no quiere" debatir la norma en el Congreso.