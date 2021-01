Massot, contra gremios docentes: "No puede ser que tengan más fuerza que la mayoría de la sociedad"

"La educación parece ser un tema tabú, parece que es imposible darle un protocolo y yo creo que no hay ninguno de los pronósticos que tenemos hoy por delante que justifiquen un año más, ni siquiera un mes más, de no comienzo de las clases. Distinto es, si como en otras actividades, se comienza y se va viendo a medida que este virus presenta nuevos datos, cómo se va reaccionando", deslizó el economista.

En este sentido, Massot explicó: "Hoy, donde estamos parados, me parece que no hay ninguna razón para no estar trabajando a cuatro manos en el armado de protocolos para comenzar las clases en marzo y aprovechar esto poco que queda, en aquellos distritos en los que no se aprovechó, para terminar de acondicionar las escuelas de la mejor manera posible".

"¿Se evitó la propagación del virus con las escuelas cerradas? No, la verdad que no. Es un contra- fáctico pensar si podría haber sido dos veces peor, tres veces peor, un poquito peor o igual. La verdad es que no lo sabemos. Me parece que este debate lo deberíamos seguir teniendo con las escuelas abiertas y empezar a reaccionar poniendo a la educación en donde tiene que estar, en una prioridad", se preguntó el exlegislador.

Por otra parte, el dirigente cambiemita apuntó contra los gremios docentes: "Si tiene que haber conflicto, tendrá que haber conflicto. No puede ser que la cúpula de un gremio tenga más fuerza que la enorme mayoría de la sociedad. Estoy convencido y me consta de docentes que hace rato que quieren volver a las clases. Estoy convencido de que el gremio no es representativo".

Y concluyó: "Esto no es como pensábamos en marzo del año pasado, un virus que en 45, 60 días lo combatimos, pasamos el pico, y volvemos a la normalidad. Esto parece ser una nueva normalidad. Bueno, parte de la nueva normalidad, definitivamente no puede ser que las escuelas estén cerradas".