Pablo Moyano ratificó sus críticas al gobierno y opinó sobre el dolar soja

Deportes - Moyano_opt.jpeg apuntados. Fueron los dirigentes de la oposición “roja” Grindetti y Ritondo por Moyano, quien los responsabilizó por instigar los actos violentos.

Por otra parte, el referente gremial se quejó de que "hoy la prioridad es el campo". Y explicó que, según considera, desde ese sector "te amenazan con que no te exportan y salen corriendo a darle el dólar soja. Los muchachos de los movimientos sociales hacen su reclamo y al toque le dan respuesta. A nosotros no nos dan respuestas", señaló.

Diciembre y elecciones 2023

En ese sentido, Moyano insistió en la necesidad de "que el Gobierno entienda y tome medidas urgentes para aliviar el bolsillo de los trabajadores". A la vez, el hijo del líder camionero, Hugo Moyano, desestimó que "haya un ambiente como para que pase algo" en diciembre. Pero reiteró que si el Poder Ejecutivo adopta iniciativas para mejorar los ingresos de los trabajadores habrá "un fin de año más tranquilo".

Camioneros Hugo y Pablo Moyano Camioneros Hugo y Pablo Moyano NA

Prosiguió analizando el estado de situación de los trabajadores: "Hay bronca en el laburante por las medidas que no le llegan al bolsillo. No vivo en un termo, pateo la calle: la bronca por la inflación y los alimentos está", sostuvo. Por otro lado, al referirse al escenario político, el referente sindical advirtió que "la derecha más recalcitrante está en la esquina para volver", por lo que admitió que le "da bronca cuando las diferencias en el Frente de Todos se hacen en público y no en privado".