Donald Trump perdió "de local": una demócrata ganó las elecciones en el distrito donde está ubicada la residencia Mar-a-Lago

Se trata de la candidata Emily Gregory, que se impuso en el distrito 87. Este año, el líder republicano afrontará elecciones de medio término en Estados Unidos.

La oposición demócrata estadounidense logró una victoria con fuerte valor simbólico en Florida. La misma fue encabezada por la candidata Emily Gregory que se impuso en el distrito 87 de la Cámara de Representantes estatal, un territorio con sabor especial para los detractores del gobierno republicano ya que allí se encuentra ubicada la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago , en el condado de Palm Beach.

El resultado - proyectado por medios CNN y The New York Times - representa un fuerte mensaje político ya que Trump pierde "de local", en medio de los fuertes debates alrededor de la guerra en Medio Oriente.

Gregory derrotó al candidato republicano Jon Maples, quien fue respaldado explícitamente por Trump. La elección tuvo lugar luego de que el legislador Mike Caruso renunciará a su puesto - ganado en 2024 - tras ser designado en un cargo judicial por el gobernador Ron DeSantis.

La victoria no tiene gran peso real en la dinámica legislativa. Es que, ni grandes cargos fueron puestos en juego ni tampoco cambiará la mayoría republicana en la Legislatura de Florida .

Sin embargo, si tiene una relevancia simbólica al haber ocurrido en el Distrito de Florida donde Trump tiene su mansión Mar-a-Lago, donde vacaciona y también mantiene reuniones con figuras empresariales y del ámbito pólitico.

“Los resultados envían un mensaje claro: la gente de Florida quiere avanzar hacia una nueva dirección”, sentenció Gregory tras anunciarse los resultados.

El voto de Donald Trump, bajo la lupa

Más allá de la derrota, Trump también se vio en medio del debate electoral debido a que utilizó esta semana el voto por correo en una elección especial celebrada en Florida, a pesar de que viene cuestionando públicamente ese mecanismo y lo presenta como una modalidad vulnerable al fraude dentro de su agenda de reformas electorales.

Según registros públicos del condado de Palm Beach, Trump emitió su voto por correo en los comicios del martes, convocados para elegir a un senador estatal y a un representante estatal.

Apenas un día antes, en un acto realizado en Memphis, Tennessee, Trump había vuelto a cargar contra ese sistema con denuncias sin pruebas sobre su supuesta fragilidad frente al fraude. "El voto por correo significa fraude por correo. Yo lo llamo fraude por correo, y tenemos que hacer algo al ‌respecto. Y es parte de Seguridad Nacional", dijo Trump en una mesa redonda sobre delincuencia.

En paralelo, el mandatario redobló su presión sobre el Congreso para avanzar con la denominada Ley SAVE America, una iniciativa que exige que quienes se registren para votar presenten una prueba de ciudadanía estadounidense.

Desde la Casa Blanca buscaron justificar el uso del mecanismo por parte del presidente al recordar que Trump mantiene residencia en Palm Beach y participa en elecciones locales de Florida, aunque reside principalmente en Washington.

"Como ha dicho el presidente Trump, la Ley SAVE America incluye excepciones de sentido común para que los estadounidenses utilicen el voto por correo ‌en caso de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes, pero no debería permitirse el voto universal por correo porque es muy susceptible de fraude", afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, en un correo electrónico.