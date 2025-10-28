Javier Milei, sobre la remontada en provincia de Buenos Aires: "La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana"







El jefe de Estado analizó las elecciones de medio término, que encontraron a La Libertad Avanza como el gran ganador de la jornada. Además, puntualizó sobre lo ocurrido en territorio bonarenses, donde 50 días atrás había perdido en los comicios locales contra Fuerza Patria.

AP

El Gobierno se encuentra exultante tras una prueba legislativa que se mostraba compleja en la previa - sobre todo tras el escándalo de la baja de la candidatura de su principal candidato bonaerense, José Luis Espert - pero que finalmente lo encontró como el gran ganador de la jornada. En total, fueron 15 provincias las que se pintaron de violeta, incluyendo Buenos Aires, que mostró un resultado que fue sorpresivo, incluso para los más optimistas del oficialismo. "Ni Diego (Santilli) ni yo nos imaginábamos algo así. A la única que se le ocurrió que algo así podría pasar era a mi hermana", analizó el presidente Javier Milei.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En detalle, en los comicios provinciales del 7 de septiembre - momento en el que los bonaerenses decidieron senadores, diputados, concejales y consejeros escolares - el peronismo alcanzó el 47,18% de los votos, más de 13 puntos por encima de los libertarios. Sin embargo, la jornada del domingo dejó una remontada histórica: LLA venció a Fuerza Patria por 41,45% a 40,91%, y se quedó con 17 de las 35 bancas en juego.

La reacción de Javier Milei a un triunfo inesperado en provincia de Buenos Aires "Hemos hecho una elección increíble", afirmó el Presidente, una frase que repiten todos dentro del Gobierno. Es que, tras una campaña atravesada por volatilidad cambiaria y escándalos políticos - como la mencionada relación entre Espert y el presunto empresario con vínculos con el narcotráfico, Fred Machado - el oficialismo no solo logró salir victorioso de unos siempre difíciles comicios de medio término, sino que también lo hizo de manera airoso.

Buenos Aires Así quedó el resultado del escrutinio provisorio en territorio bonarense. En este marco, el lunes por la noche el jefe de Estado dio una entrevista con el stream Neura. Allí, no solo celebró la victoria en el país, sino que puntualizó sobre el trabajo hecho por su equipo en territorio bonaerense, una batalla que - al menos en la previa - era dada por perdida: “Lo que ha logrado el equipo de la provincia de Buenos Aires, el ‘Colo’ (Diego Santilli), Karen (Reichardt), Sebastián Pareja, Karina Milei, el equipo de comunicación de Santiago Caputo", agradeció.

“Todos estábamos diciendo ‘bueno, vamos a achicar lo más que podemos y haciendo una buena elección en el resto del país vamos a poder estar arriba’”, explicó Milei, quien volvió a destacar el rol de su hermana Karina, puesta bajo el foco en los últimos meses por su mención en los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. "La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó“, reforzó.

Javier Milei afrontará un Congreso con mayor apoyo Sobre el saldo final de las elecciones del pasado domingo, el Presidente reflexionó: "Vamos a tener una bancada de 101 diputados, vamos a tener 20 senadores y el peronismo perdió la mayoría por primera vez en la Cámara de Senadores". En ese sentido, destacó que ambas Cámaras presentaran un nuevo equilibrio de fuerzas, con los actores del centro siendo determinantes para el apoyo o rechazo de las reformas que quiere impulsar el libertario en su segunda parte de su Gobierno. “Se abre la posibilidad de hacer un conjunto de reformas como nunca se logró en la vida”, especuló el mandatario. “Estamos muy agradecidos a los argentinos por darnos esta posibilidad y a partir del 10 de diciembre vamos a empezar con todas las reformas que estaban pactadas en el ‘Pacto de Mayo’”, concluyó.