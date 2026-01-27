La provincia de Buenos Aires creó el Consejo Portuario: cuáles serán sus objetivos

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires creó el Consejo Portuario de la provincia de Buenos Aires, un órgano de carácter asesor destinado a brindar asistencia al Poder Ejecutivo Provincial en la planificación de la política portuaria, según lo estableció la Resolución 29, publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense.
El nuevo órgano funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios y reunirá a puertos públicos y privados, con el objetivo de fortalecer la logística y el desarrollo de la infraestructura portuaria bonaerense.
Qué establece la medida
La medida se enmarca en las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.477, que asigna a la cartera productiva el diseño e implementación de políticas vinculadas al ordenamiento, la promoción y el desarrollo de las actividades portuarias, así como a las obras e inversiones del sector.
En ese esquema, la Subsecretaría de Asuntos Portuarios cumple el rol de Autoridad Portuaria Provincial, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto N° 54/2020, modificado por el Decreto N° 90/2022.
En los considerandos de la resolución, el Gobierno bonaerense subrayó el peso estratégico del sistema portuario provincial, que cuenta con más de 1.200 kilómetros de litoral marítimo y fluvial, 27 puertos provinciales y privados de perfil comercial e industrial, más de 190 puertos recreativos, 30 astilleros y más de 100 talleres navales menores.
Además, se destacó que entre 2015 y 2023 los puertos bonaerenses movilizaron el 38 % de la carga a granel y el 40 % del total de contenedores a nivel nacional.
Cambios en el Consejo Portuario
El Consejo Portuario de la Provincia de Buenos Aires estará presidido por la Autoridad Portuaria Provincial e integrado por los presidentes de los consorcios de gestión de los puertos públicos provinciales, un representante de los puertos privados comerciales y/o industriales y otros actores vinculados al ámbito portuario, la logística y la planificación de infraestructura que sean convocados.
Entre sus funciones, el nuevo órgano deberá elaborar propuestas vinculadas a la logística y al desarrollo, planificación y gestión de los puertos, emitir recomendaciones sobre la actividad portuaria y los servicios conexos, promover instancias de capacitación y formación, fomentar encuentros con especialistas y facilitar el intercambio de información y buenas prácticas entre los distintos actores del sistema portuario y logístico.
La resolución establece, además, que los integrantes del Consejo serán designados en forma transitoria y con carácter ad honorem por la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, y que el organismo deberá reunirse al menos una vez al año, bajo convocatoria de la Autoridad Portuaria Provincial.
