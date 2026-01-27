La provincia de Buenos Aires creó el Consejo Portuario: cuáles serán sus objetivos

El nuevo órgano funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios y reunirá a puertos públicos y privados, con el objetivo de fortalecer la logística y el desarrollo de la infraestructura portuaria bonaerense.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires creó el Consejo Portuario de la provincia de Buenos Aires , un órgano de carácter asesor destinado a brindar asistencia al Poder Ejecutivo Provincial en la planificación de la política portuaria , según lo estableció la Resolución 29 , publicada este martes en el Boletín Oficial bonaerense .

La medida se enmarca en las atribuciones conferidas por la Ley N° 15.477 , que asigna a la cartera productiva el diseño e implementación de políticas vinculadas al ordenamiento, la promoción y el desarrollo de las actividades portuarias, así como a las obras e inversiones del sector.

En ese esquema, la Subsecretaría de Asuntos Portuarios cumple el rol de Autoridad Portuaria Provincial , de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto N° 54/2020 , modificado por el Decreto N° 90/2022 .

En los considerandos de la resolución, el Gobierno bonaerense subrayó el peso estratégico del sistema portuario provincial , que cuenta con más de 1.200 kilómetros de litoral marítimo y fluvial , 27 puertos provinciales y privados de perfil comercial e industrial, más de 190 puertos recreativos, 30 astilleros y más de 100 talleres navales menores.

Además, se destacó que entre 2015 y 2023 los puertos bonaerenses movilizaron el 38 % de la carga a granel y el 40 % del total de contenedores a nivel nacional.

Cambios en el Consejo Portuario

El Consejo Portuario de la Provincia de Buenos Aires estará presidido por la Autoridad Portuaria Provincial e integrado por los presidentes de los consorcios de gestión de los puertos públicos provinciales, un representante de los puertos privados comerciales y/o industriales y otros actores vinculados al ámbito portuario, la logística y la planificación de infraestructura que sean convocados.

Entre sus funciones, el nuevo órgano deberá elaborar propuestas vinculadas a la logística y al desarrollo, planificación y gestión de los puertos, emitir recomendaciones sobre la actividad portuaria y los servicios conexos, promover instancias de capacitación y formación, fomentar encuentros con especialistas y facilitar el intercambio de información y buenas prácticas entre los distintos actores del sistema portuario y logístico.

La resolución establece, además, que los integrantes del Consejo serán designados en forma transitoria y con carácter ad honorem por la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, y que el organismo deberá reunirse al menos una vez al año, bajo convocatoria de la Autoridad Portuaria Provincial.