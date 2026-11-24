Javier Milei recibió al presidente de Polonia y mantuvo una reunión bilateral + Agregar ámbito en









El mandatario argentino recibió a Karol Nawrocki en Casa Rosada, en el marco de una gira orientada a fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales y de cooperación entre ambos países.

El Presidente recibió a Karol Nawrocki en el marco de su visita oficial. Presidencia

El presidente Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada a su par de Polonia, Karol Nawrocki, en el marco de una visita oficial destinada a fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación entre ambos países. La recpeción se desarrolló en el Salón Blanco y contó con la participación de funcionarios de las dos delegaciones.

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Entre los temas previstos para el encuentro figuraban las oportunidades de inversión, el intercambio comercial y la cooperación en sectores como energía, agroindustria, tecnología y defensa.

También estuvieron sobre la mesa cuestiones vinculadas con la seguridad internacional y la situación geopolítica, en particular la guerra en Ucrania. Polonia integra la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), dos espacios centrales en la discusión sobre el escenario de seguridad europeo.

Argentina y Polonia buscan ampliar su relación diplomática y comercial. Presidencia Milei y el presidente de Polonia se reunieron en Casa Rosada La visita de Nawrocki tiene además un componente económico. Ambos gobiernos manifestaron interés en ampliar los intercambios comerciales y generar condiciones para nuevas inversiones. La cooperación científica, educativa y tecnológica también forma parte de los ámbitos en los que buscan profundizar la relación bilateral.

Otro de los puntos de la agenda está relacionado con los vínculos culturales y la comunidad polaca en la Argentina, que mantiene una presencia histórica en el país. Las delegaciones también contemplan fortalecer los intercambios institucionales y las actividades vinculadas con la educación y la memoria histórica.

El viaje de Nawrocki constituye la primera visita de un presidente polaco a la Argentina desde 1995, cuando estuvo en el país el entonces mandatario Lech Wasa. Después de su paso por Buenos Aires, el jefe de Estado continuará su gira sudamericana en Chile.