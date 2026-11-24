El Gobierno reúne a su mesa política para ordenar la agenda legislativa y asegurar votos en una semana de definiciones + Agregar ámbito en









Karina Milei encabezará el encuentro para coordinar las prioridades parlamentarias. La reforma electoral y el Presupuesto 2027 estarán entre los principales temas de una semana clave para las negociaciones con la oposición dialoguista.

El Gobierno busca asegurar los votos para una semana de definiciones en el Congreso.

El Gobierno volverá a reunir este martes a su mesa política en Casa Rosada, en una jornada atravesada por las negociaciones parlamentarias y la definición de los próximos pasos de su agenda legislativa. El encuentro, previsto para las 13, estará encabezado por Karina Milei y tendrá como principales temas la reforma electoral y el Presupuesto 2027.

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La reunión se producirá en una semana de fuerte actividad en el Congreso, donde La Libertad Avanza intentará avanzar con varios proyectos y sostener los acuerdos que necesita para conseguir los respaldos de los bloques dialoguistas. La discusión también funcionará como instancia de coordinación interna antes de la convocatoria a sesiones extraordinarias.

Además de la secretaria general de la Presidencia, participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. También tendrá un lugar en la discusión Eduardo "Lule" Menem, uno de los encargados de las negociaciones con los gobernadores y los espacios aliados.

El oficialismo busca consolidar alianzas para cerrar el año con avances legislativos. Karina Milei reúne a la mesa política para ordenar la agenda legislativa Uno de los principales asuntos será la reforma electoral, una de las iniciativas que el presidente Javier Milei pretende convertir en uno de los ejes de su agenda institucional. El proyecto contempla la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), además de modificaciones en el sistema electoral con vistas a las elecciones presidenciales de 2027. El oficialismo buscará llevar la discusión al Senado este jueves, aunque todavía necesita consolidar los apoyos para avanzar.

La agenda del jueves se completará con el tratamiento del Presupuesto 2027 y de la iniciativa que propone modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Ambos proyectos forman parte de las prioridades económicas e institucionales del Ejecutivo, que busca ordenar su hoja de ruta legislativa antes de ingresar en el tramo final del año.

En ese escenario, la mesa política tendrá que compatibilizar las prioridades del Presidente con las posibilidades concretas de reunir mayorías parlamentarias. La negociación con los gobernadores y los bloques que acompañaron al oficialismo en distintas votaciones será determinante para el futuro de las iniciativas. La reunión también se desarrollará en la antesala de las sesiones extraordinarias, período en el que Casa Rosada buscará extender la actividad parlamentaria para avanzar con los proyectos que no logren completar su recorrido durante las sesiones ordinarias. La definición de los temas y los tiempos de tratamiento será parte de la estrategia que comenzará a delinearse este martes.