La provincia de Buenos Aires creó un nuevo régimen para adjudicar viviendas y regularizar la propiedad en barrios populares

El Gobierno bonaerense busca ordenar los procesos de urbanización y facilitar el acceso a la vivienda con reglas unificadas y esquemas de financiamiento adaptados a cada proyecto.

La norma faculta al OPISU a diseñar programas específicos para cada proyecto, en los que se definirán el valor de las viviendas, los plazos de pago y la posibilidad de otorgar quitas o planes especiales en casos de vulnerabilidad socioeconómica.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un nuevo Régimen General de Adjudicación de Viviendas y Regularización Dominial , con el objetivo de ordenar y unificar los procesos de acceso a la vivienda en barrios populares y urbanizaciones sociales .

La medida fue oficializada mediante el Decreto 389/2026 publicado en el Boletín Oficial del distrito y se implementará en el ámbito del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) , que tendrá a su cargo su aplicación.

El nuevo esquema apunta a establecer un marco común para los procesos de reurbanización integral , incluyendo la selección de beneficiarios, la adjudicación de viviendas, el control y la organización de la convivencia entre adjudicatarios.

Según el decreto, el régimen también alcanzará a la regularización dominial de inmuebles ubicados en villas y asentamientos , tanto inscriptos como no inscriptos en el registro provincial, siempre que presenten condiciones similares. En ese marco, la Escribanía General de Gobierno deberá intervenir en la formalización de los actos necesarios para concretar la titularidad de las viviendas.

Según el decreto, el régimen también alcanzará a la regularización dominial de inmuebles ubicados en villas y asentamientos.

La norma faculta al OPISU a diseñar programas específicos para cada proyecto, en los que se definirán el valor de las viviendas, los plazos de pago y la posibilidad de otorgar quitas o planes especiales en casos de vulnerabilidad socioeconómica.

Además, se establece que los valores fijados no incluirán las mejoras realizadas por los vecinos ni la valorización del suelo, en línea con el criterio de función social de la propiedad.

El decreto también dispone que el régimen general se complementará, en los aspectos no previstos, con el Decreto 134/17, que regula la adjudicación de viviendas sociales en la provincia. Con la iniciativa, se busca simplificar los procedimientos administrativos, ampliar el acceso a soluciones habitacionales y garantizar mecanismos de pago accesibles.

La Ciudad destinará fondos a viviendas para clase media y policías en un terreno recuperado en Parque Chacabuco

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzará con un plan de construcción de viviendas destinadas a familias de clase media y a integrantes de la Policía porteña, en el marco de un esquema que combinará infraestructura pública y financiamiento hipotecario. Uno de los proyectos se levantará en un predio de Parque Chacabuco que, según informaron las autoridades, estuvo usurpado durante más de 20 años y fue recuperado en noviembre pasado.

La iniciativa será instrumentada a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y del Banco Ciudad, y prevé el desarrollo de 379 viviendas en un plazo estimado de tres años. Del total, 190 se construirán en avenida Varela 2951, en Villa Soldati; 136 en Cochabamba 1150, en Constitución; y 53 en avenida La Plata 2253, en Parque Chacabuco.

El emprendimiento de avenida La Plata estará ubicado junto al CeSAC 42 y contemplará un edificio de nueve pisos, con 8 monoambientes, 29 departamentos de un dormitorio y 16 unidades de dos ambientes. Además, incluirá locales en planta baja, SUM, parque interno y cocheras.