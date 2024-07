Efecto dominó: Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo empujan en sus provincias la firma de acuerdos similares al Pacto de Mayo

Más cauto, un diputado provincial de larga trayectoria, consultado por Ámbito , sostuvo que la estrategia de Jalil es procurar "que se consolide y crezca el espacio del peronismo sobre el que tiene influencia", para contrapesar la que tiene en ese distrito la senadora nacional y exgobernadora, actual presidenta del Partido Justicialista, Lucía Corpacci. De cercanía con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner , la senadora votó en contra de la Ley Bases y tiene ascendencia sobre un sector amplio del peronismo local. "Jalil no puede ser reelecto y buscará que quien lo suceda sea de su entorno más cercano", sostuvo la fuente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RaulJalil_ok/status/1811207589205606881&partner=&hide_thread=false Para determinar las políticas de Estado que tendrá el Pacto Catamarqueño convocaremos en los próximos días a los distintos sectores políticos e intendentes, quienes nos aportarán su visión para construir un gran acuerdo catamarqueño.



Consideramos fundamental sentar acuerdos que… pic.twitter.com/vHJ2tZgxP5 — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) July 11, 2024

Mientras tanto, el presidente de la UCR catamarqueña, el diputado provincial Alfredo Marchioli, le bajó el precio a la convocatoria, al afirmar que "el gobernador se contagia mucho del presidente Javier Milei, no deja de ser una persona que muchas veces ha realizado anuncios en los medios de comunicación que, en realidad, son una zanahoria de plástico". En esa misma dirección, el senador nacional Flavio Fama, también radical, cuestionó la convocatoria y planteó que "hay que ser serio con estas cosas, porque si no se banaliza todo y es humo y foto para la popular".

"Que el gobernador Jalil me venga a decir que ahora quiere hacer un Pacto de Agosto y encima por 100 años desnuda como mínimo algunas cuestiones. La primera es que el gobernador no tiene ningún tipo de iniciativa propia. La otra, también muy importante, es el volumen político que eso va a tener. Si el pacto yo lo hago con mis amigos nada más, quedará ahí como una cuestión interna", consideró.

Osvaldo Jaldo puso primera

El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo también se movió con rapidez y el jueves 11, en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, rodeado de sus ministros, invitó a la oposición, a los sectores industriales y productivos para suscribir la firma de un "Acuerdo de Gobernabilidad", en base a un Acta Compromiso de la Iglesia que firmaron todas las fuerzas que participaron de las elecciones provinciales en 2023.

"Hoy los convocamos a que juntos tomemos como base ese acuerdo que firmamos en el Obispado de Tucumán, agregando inquietudes que surjan de algunos espacios políticos o de este Poder Ejecutivo, y firmemos un acuerdo de gobernabilidad y un pacto en Tucumán para que podamos cumplir y llevar adelante lo que la sociedad y las diferentes instituciones de la provincia nos están pidiendo". Agregó que la convocatoria es abierta y sobre los plazos indicó que "cuanto antes lo hagamos, mucho mejor".

Los puntos de ese compromiso son:

Cuidar y proteger la democracia. Lucha contra la pobreza y la exclusión. Generación de trabajo digno para todos. Ética y Transparencia en la cosa pública. Lucha contra la corrupción y la impunidad. Fortalecer una educación inclusiva e integral. Prevención de las adicciones y lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Acceso de todos a la salud y al agua potable. Promover y trabajar por el cuidado del medio ambiente, como un patrimonio de todos a resguardar y proteger. Cambio del Sistema Electoral. Austeridad en la Gestión del Estado.

Cuando el debate comenzaba a instalarse entre opositores y oficialistas, Jaldo doblegó la apuesta y este martes 16, durante un acto, llamó a un debate de todas las fuerzas políticas para una "reforma de fondo en la Constitución de la Provincia". Una de las justificaciones para el llamado, agregó el jefe provincial, es terminar con el sistema electoral de acoples. "Hay que animarse a una reforma profunda, de fondo y este gobernador va a acompañar", sostuvo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OsvaldoJaldo/status/1811437067848544397&partner=&hide_thread=false | Brindamos una conferencia de prensa, como habitualmente lo hacemos para dialogar con las y los periodistas, y llevar información precisa a la sociedad tucumana. En esta oportunidad hicimos un balance tras los festejos del 9 de Julio y la firma del… pic.twitter.com/XfNtXcsnNZ — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) July 11, 2024

Desde el radicalismo, los legisladores provinciales radicales Silvia Elías de Pérez y José Cano, respondieron con cautela cuando fueron consultados. "El Pacto de Mayo es un hito en la dirigencia del país pero la historia reciente de nuestra provincia nos obliga a ser escépticos. El actual gobierno provincial hizo compromisos incluso antes de ser electo, acompañó a Milei y se hizo eco del Pacto de Mayo, pero nunca respondió al pedido que le hicimos en marzo para firmar un Pacto por la Independencia", sostuvo la exsenadora nacional.

En diálogo con Ámbito, Cano sostuvo: "Me parece muy bien que se convoque a un pacto pero los tucumanos necesitan ver resultados. No vi que haya entrado ningún proyecto que prometió Jaldo en siete meses de gestión". Sobre el sistema electoral, agregó: "Se hicieron anuncios que no se cumplieron, seguimos con un sistema electoral escandaloso, hay que modificarlo de manera urgente, lo puede hacer el Poder Legislativo, podemos restringirlo a un acople por partido por ejemplo o implementar la boleta única de papel".

Ámbito dialogó con un dirigente de peso dentro de la estructura del peronismo local, sobre la convocatoria del gobernador tucumano. “Está claro que Jaldo se encuentra en un buen momento, aun con cuestionamientos para adentro por su cercanía con Milei, y entiende que este es el momento para ponerle un límite al espacio que todavía se identifica con el senador Juan Manzur, que se mantiene el silencio”, reflexionó. “Que esto le sirva para fortalecerse para adentro del PJ, se verá, es una jugada de alto riesgo”, cerró.

Cortocircuitos

La inversión para la instalación de la industria de GNL entre la petrolera YPF junto con su par de Malasia Petronas generó cortocircuitos entre los gobiernos de Río Negro y Buenos Aires, en la búsqueda de garantizar beneficios para que buscar que la inversión millonaria, de USS 50.000 millones y creación de 20.000 puestos de trabajo directos, se ejecute en el puerto bonaerense de Bahía Blanca, o en el puerto rionegrino de Punta Colorada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rionegrogob/status/1812859473544851658&partner=&hide_thread=false Río Negro da un paso decisivo hacia la instalación de una planta de Gas Natural Licuado (GNL) en Punta Colorada. El gobernador @Weretilneck respondió positivamente a YPF.



Tras cumplir con los requisitos necesarios para su puesta en marcha y adherirse al Régimen de Incentivo… pic.twitter.com/M4IXvTcVIb — Gobierno de Río Negro (@rionegrogob) July 15, 2024

El gobernador Alberto Weretilneck logró que su provincia adhiera al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para lograr ese objetivo y lo calificó como "la única manera, desde mi punto de vista, para que Argentina vuelva a ser un país atractivo para la inversión internacional, con reglas de juego absolutamente claras, transparentes, que dan garantía jurídica". Su par Axcel Kicillof, en tanto, que se opuso a la aprobación del RIGI y esquiva su adhesión, anticipó que enviará a la Legislatura un proyecto de similares características.