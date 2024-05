El "chicken game" de Javier Milei, una política de Estado

En la superficie, Milei nunca cede, no admite errores propios, no baja la escalada, no compone, no reconoce a aquel que lo desafió. Obviamente, la política es casi lo contrario a un “chicken game” por lo que quienes tienen responsabilidades de Gobierno buscan casi con desesperación juntar los pedazos de la alocada carrera y hasta la oposición “dialoguista” trata de no interponerse en el camino y liberar la traza, fingiendo demencia una y otra vez para no aceptar el desafío de jugar a la gallina. Al final de la cuenta, todo oponente queda reducido a un “llorón” que no resiste avanzar en línea recta a la colisión.