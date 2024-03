Empresario acusado de exceso de captura de merluza se defiende: "Me quieren perjudicar y no nos dan margen de error"

Días atrás, estalló un escándalo cuando el pesquero Tai An, de matrícula 01530 , pescó en Ushuaia unas 140 toneladas de merluza negra, pese a que no tenía cupo, con especies jóvenes que están prohibidas para proteger la especie. El caso cobró resonancia y generó incluso la renuncia de funcionarios nacionales de Cancillería , y recientemente se multó con más de u$s56 millones a Lui Zhijiang, el empresario de origen chino radicado en Tierra del Fuego hace 30 años . Además, tendrá prohibición de pesca por 45 días y deberá pagar la mercadería decomisada por $2.500 millones.

"Sin margen de error no puedo operar"

Según su testimonio, a través de la empresa Prodesur está habilitado para la pesca de merluza polaca, pero le fueron bajando el margen de error, con lo cual la actividad “se hace imposible”. “Pescamos siempre en la misma zona y a veces conviven la merluza polaca y la merluza negra. Si hoy volviera a salir, quizás pasaría lo mismo, por eso si no me dan oportunidad de error, no me dejan operar”, señaló Lui Zhijiang a este medio.