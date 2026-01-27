El destino del oro del BCRA llegó a los tribunales de EEUU: Argentina rechazó dar información en el juicio por YPF

Los abogados del Tesoro respondieron a una solicitud de los beneficiarios en la causa por la expropiación. Afirman no contar con la información ya que la entidad monetaria es "independiente". A nivel local, la Justicia ordenó a Santiago Bausili a dar precisiones.

El destino de las reservas de oro del BCRA llegó a los tribunales de Nueva York. Argentina rechazó ante la jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, el pedido de Burford Capital, demandante en el juicio por la expropiación de la petrolera YPF, que reclamó información sobre la ubicación y el uso de los lingotes del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El fondo está detrás de activos embargables. A nivel local, la Justicia ordenó a Santiago Bausili que de precisiones sobre operaciones de envío al exterior.

La novedad la dio a conocer esta jornada Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, quien señaló que los abogados de la República Argentina respondieron la presentación realizada por los beneficiarios del fallo en el que solicitaban a la magistrada que ordenara al país una declaración jurada que indique la ubicación y uso de las reservas de oro del BCRA.

De acuerdo al texto judicial, Argentina planteó que el Tribunal "debería denegar la solicitud infundada de los demandantes" en la que "acusan a la República de 'ocultar más de mil millones de dólares en reservas de oro'" . "Esto es falso. No se ha 'ocultado' nada" , respondieron y explicaron que el propio BCRA "publica información sobre la cantidad de reservas de oro que posee".

La Rep. Argentina esta madrugada respondió al pedido de los beneficiarios del fallo YPF quienes solicitaron a la Juez Preska ordenar al país la producción de una declaración jurada que indique la ubicación y uso de las reservas de oro del BCRA. El Gobierno rechazó este pedido…

El Tesoro argumentó que no tiene acceso a esos datos ya que la entidad monetaria es independiente. "El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información" , informó el especialista, aunque aclaró que en la respuesta, el país anticipó que cursarán "un pedido al BCRA".

El equipo de letrados que defiende al país en el tribunal neoyorquino también reiteró el motivo por el cual el Tesoro no cuenta con esa información. "Argentina ha explicado repetidamente que todas las reservas de oro son propiedad del BCRA y están gestionadas por él, una entidad 'legalmente separada y distinta' de la República que no está ante este Tribunal", informó. De todas maneras, aclararon que "las reservas del BCRA son inmunes a la ejecución" al ser "propiedad de un 'banco central'".

Además, comentó que la administración nacional también rechazó el pedido para que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar sobre comentarios públicos sobre el destino de las reservas de oro. En el escrito, Argentina cuestiona que los demandantes "solo respaldan su afirmación de que el ministro Caputo 'tiene conocimiento' de los movimientos de las reservas de oro con artículos periodísticos que informan que comentó sobre el tema en julio de 2024, después de que se difundiera ampliamente un movimiento de las reservas del BCRA".

Por ese motivo, los abogados del país manifestaron que los beneficiarios "no tienen derecho a exigir que la preparación de la declaración incluya una entrevista con un alto funcionario del gabinete, cuando la República ya había realizado una búsqueda exhaustiva y totalmente transparente de información dentro del Ministerio de Economía".

Los beneficiarios del fallo también mencionaron en el pedido a la Auditoría General de la Nación (AGN) y al Ministerio de Seguridad, como dos dependencias que podría contar con información sobre los movimientos de las reservas. Pese a no tener la información disponible, el Gobierno aseguró que, para satisfacer las "demandas irrazonables" de los demandantes, enviará solicitudes de información "al BCRA, la AGN y el Ministerio de Seguridad sobre las reservas de oro".

El destino de las reservas de oro del BCRA

Tal como informó Ámbito, las reservas de oro del BCRA han sido motivo de discusión y de reclamos de información ante la Justicia argentina. Por caso, el diputado y titular del gremio La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó un pedido para que la entidad que conduce Santiago Bausili de a conocer las operaciones con reservas internacionales y el envío de lingotes al exterior. Previo a la feria judicial, la Sala V en lo Contencioso Administrativo falló en favor del planteo.

En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente la decisión de declarar la “reserva total” de la información requerida y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia y máxima divulgación.

El tribunal concluyó que la respuesta del Banco Central se basó en “meras afirmaciones genéricas” y que no permitió verificar si la restricción al acceso a la información era legítima.

En ese sentido, afirmó que “la forma en que la demandada respondió a los requerimientos resulta incompatible con los principios de publicidad, máxima divulgación y transparencia”. Como informó Ámbito, la autoridad monetaria también se negó a informar a la Auditoría General de la Nación (AGN) el destino de los lingotes.

En la previa del fallo, este medio pudo confirmar no solo que la AGN sugirió al Congreso que presentase una demanda judicial por entorpecimiento de las labores de auditoría, sino también que el BCRA informó que no se registran contratos del envío al exterior, por lo cual no hay nada que auditar: “Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior … no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024”. El envío de lingotes al exterior sería por un equivalentes a u$s4.981 millones.

En una entrevista reciente con Ámbito, Palazzo explicó que al Gobierno "le quedan dos caminos: el recurso extraordinario o el recurso de la queja ante la Corte. Creo que en ninguno de los dos casos pueden obviar entregarme la información. La Sala V lo dice con claridad: puede que no me den la información de dónde geográficamente está el oro, pero el resto de las preguntas me las tienen que contestar".

¿Qué respuestas podría brindar el BCRA? Palazzo puso ejemplos: "Qué cantidad de oro sacaron, para qué tipo de operación, cuál fue el rendimiento de esa operación, si fue como garantía de algún préstamo y si pidieron algún préstamo por qué no pasaron por el Congreso". En ese sentido, afirmó que toda esa información la tendrán que poner a disposición. "Cuando me la den la compartiré con la sociedad y fijaré mi posición. Si insisten en no dármela tomaré medidas legales", advirtió.