El Consejo de Paz de Donald Trump oficializó el ingreso de la Argentina

A través de las redes sociales, el organismo impulsado por los EEUU comenzó a anunciar uno por uno a sus 25 miembros.

Aunque resta conocer el alcance de sus decisiones y su conformación, el Consejo de Paz impulsado por Donald Trump -en simultánea a la salida de EEUU de una decena de organismos multilaterales- provoca expectativa en todos sus países miembros. Esto incluye a la Argentina, que fue oficializado este martes como miembro. El ministro de Economía, Luis Caputo , fue uno de los funcionarios que exaltó la publicación.

" El Consejo de Paz da la bienvenida a Argentina como miembro fundador de nuestra creciente organización internacional ", anunció la cuenta oficial del organismo, que en esta misma jornada oficializó la incorporación de Bulgaria, Belarús, Bahrain, Albania, Azerbaiyán y Armenia.

La oposición le exigió al presidente Javier Milei que explique "la incorporación de la Argentina en el Consejo de Paz de Donald Trump ", tras la iniciativa del presidente estadounidense recientemente firmada para combatir los conflictos globales.

El diputado nacional, y presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro , pidió por X los motivos por los cuales la Argentina se incorporó como miembro del Consejo de Paz, también dicho Board of Peace.

Con @MonicaFradeok presentamos un pedido de informes y la citación del Ministro de Relaciones Exteriores (@Cancilleria_Ar), @pabloquirno, para que brinde explicaciones sobre la incorporación de la Argentina al Board of Peace impulsado por el presidente Trump e integrado… pic.twitter.com/ySUZLZT3rF — maxi ferraro (@maxiferraro) January 27, 2026

En conjunto con la diputada Mónica Frade presentaron un pedido de informes y citaron al Ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, para que "brinde explicaciones sobre la incorporación de la Argentina al Board of Peace impulsado por el presidente Trump e integrado mayoritariamente por países con regímenes políticos autocráticos, democracias iliberales o de baja intensidad, monarquías absolutas, monarquías absolutas de carácter teocrático y populismos”.

En ese marco, solicitan que "explicite los fundamentos jurídicos y constitucionales" por la interpretación de que la incorporación de la Argentina al Consejo de Paz no requerería pasar por el Congreso y si efectivamente el país no afrontará la suma de u$s1.000 millones solicitadas para ser miembro permanente. A su vez, consultan "si se elaboró un análisis de impacto geopolítico sobre el alineamiento internacional" al Consejo de Paz y que "explique la naturaleza jurídica".