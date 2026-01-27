San Lorenzo visita a Gimnasia de Mendoza esta noche: horario, TV y formaciones + Seguir en









El "Ciclón" perdió como local ante Lanús y hoy buscará sumar en su primer partido como visitante del certamen frente al conjunto mendocino, recién ascendido que viene de ganar.

San Lorenzo visita a Gimnasia de Mendoza esta noche: horario, TV y formaciones

San Lorenzo visitará este martes a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura en un encuentro en el que intentará recuperarse de la derrota que sufrió como local ante Lanús y conseguir su primera victoria en el certamen.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

San Lorenzo va en busca de dar vuelta la página luego del paso en falso del debut, cuando cayó 3-2 ante Lanús en el Pedro Bidegain, mientras que el "Lobo" cuyano llega con el ánimo en alza tras su debut histórico en Primera División, con un triunfo 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero gracias al gol de Valentino Simoni, delantero que llegó a préstamo desde Boca.

El equipo de Ariel Broggi tiene como objetivo principal mantenerse en la élite del fútbol argentino y sabe que hacerse fuerte en casa será clave para sumar puntos en la pelea por la permanencia.

Para San Lorenzo, el partido aparece como una oportunidad para enderezar el rumbo y empezar a construir desde temprano una campaña más sólida. Si bien el comienzo fue adverso, el entrenador Damián Ayude destacó aspectos positivos, como el doblete de Alexis Cuello y también celebró que jugadores como Jhohan Romaña y el propio Cuello continúen en el plantel pese a los sondeos de River y Boca.

En la previa, el conjunto de Boedo también recibió noticias alentadoras: Mauricio Cardillo, Gregorio Rodríguez y Mathias De Ritis se entrenaron por primera vez a la par del grupo y podrían viajar si el cuerpo técnico lo considera.

A su vez, en Boedo hay expectativa por el levantamiento total de las inhibiciones: la dirigencia avanzó en pagos y acuerdos y solo resta la actualización final en el sistema de FIFA para que los futbolistas queden habilitados oficialmente. El encuentro tendrá además un condimento especial por el marco y la historia: Gimnasia de Mendoza recibió la habilitación para jugar en su estadio tras una inversión histórica en infraestructura, evitando la mudanza al Malvinas Argentinas y permitiendo que la fiesta del regreso sea completa en su casa. A qué hora juegan Gimnasia de Mendoza vs San Lorenzo Hora: 20.00 Por dónde ver Gimnasia de Mendoza vs San Lorenzo TV: TNT Sports Formaciones Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Julián Ceballos, Nicolás Linares, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi. San Lorenzo: Orlando Gill; Ramiro López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Matías Reali, Facundo Gulli, Ezequiel Cerutti; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude. Árbitro: Ariel Penel VAR: Juan Pablo Loustau Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie (Mendoza)