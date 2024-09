El ex médicopresidencial confirmó que atendió a Fabiola Yañez por un golpe en su ojo

El médico llegó a cerca de las 10 y continúa respondiendo preguntas de ambas partes.

En su testimonio, Yañez había asegurado que el doctor estaba al tanto de los golpes y que para tratatarlos lle había recetado los globulitos de árnica.

“Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual, y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije: ‘¿Qué me hiciste?’. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión. Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial como primera dama, así que viajé igual. Al principio solo se veía colorado, pero me quedé 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar a un color cada vez más fuerte. Volví y me quedé en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, llamamos al Dr. Saavedra, jefe de la Unidad Médica Presidencial. Me dio globulitos de árnica y me dijo que se iría con el tiempo. Estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, había declarado la ex primera dama.

Además, los libros de la Unidad Médica Presidencial de Olivos confirmaron que el 1 de julio de 2021 Yañez ingresó a la residencia presidencial un frasco de árnica.