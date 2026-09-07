La provincia de Buenos Aires anunció que aplicará un 2% a los premios de apuestas online

El aporte alcanzará a los juegos de premios instantáneos y permitirá recaudar hasta $40.000 millones mensuales. Las apuestas deportivas quedarán excluidas.

La Provincia de Buenos Aires implementará un 2% sobre premios de apuestas online instantáneas.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció que aplicará un aporte del 2% sobre los premios de las apuestas online de resolución inmediata, como los tragamonedas virtuales. La medida fue comunicada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , y busca generar nuevos recursos para programas sociales.

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Según informó el Ejecutivo bonaerense, el gravamen permitirá recaudar entre $35.000 y $40.000 millones mensuales , que serán destinados al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS) . Los fondos se utilizarán para financiar políticas de salud, educación, desarrollo social y prevención y asistencia contra la ludopatía.

El porcentaje alcanzará particularmente a los juegos que generen premios instantáneos y apuestas sucesivas , mientras que las apuestas deportivas quedarán excluidas del gravamen.

La retención impactará en las siete plataformas legales habilitadas en territorio bonaerense: Bet365, Betano, Betsson, BetWarrior, Bplay, Sportsbet y Stake .

A través de la Resolución N° 1.149/2026 , firmada el 1° de septiembre, el aporte reglamenta una herramienta ya contemplada en la Ley Provincial 15.079 de 2018 . Los apostadores son los sujetos alcanzados, mientras que las empresas operadoras actuarán como agentes de retención , mediante declaraciones juradas semanales y pagos mensuales.

Desde el Ejecutivo provincial también destacaron los avances de la Mesa Interministerial orientada a proteger a la población vulnerable, especialmente a los jóvenes, que representan una porción importante de las personas afectadas por esta práctica.

Entre las medidas implementadas se encuentra la identificación biométrica, que permite bloquear el acceso de menores de edad a plataformas legales mediante reconocimiento facial y validación de identidad.

Además, se reforzaron las acciones contra el juego clandestino: se realizaron más de 800 denuncias penales, se logró eliminar 537 sitios ilegales y se reportó ante Meta a más de 100 influencers que promocionaban plataformas no autorizadas.

Por último, la Provincia destacó la atención sanitaria, con la ampliación de la red de asistencia en los 10 centros de prevención provinciales y hospitales especializados para menores de 18 años con conductas compulsivas.